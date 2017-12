Pięć najpopularniejszych zdjęć 2017 roku na Instagramie – cztery dotyczą jednego tematu!

Aktywni użytkownicy Instagramu dzielą się na tych, którzy wolą przede wszystkim publikować, oraz na tych, którzy szukają tam interesujących publikacji. Nie da się jednak ukryć, że nawet najbardziej zagorzały dostarczyciel tzw. contentu mniej lub bardziej aktywnie zapoznaje się z tym, co publikują inni. Prezentujemy pięć najpopularniejszych zdjęć na Instagramie w 2017 roku.

Grudzień to dobry czas na wszelkie zestawienia i podsumowania. Dzisiaj na tapecie mamy najpopularniejszy serwis fotograficzny świata, czyli Instagram. Czy jesteście ciekawi, które z opublikowanych tam zdjęć w 2017 roku były najpopularniejsze i jakimi liczbami wyrażała się ta popularność? Zaraz poznacie czołową piątkę tego serwisu, ale musicie wiedzieć jedno: jeżeli nie przepadacie za dziećmi, sławami i dziećmi sław, to możecie się poczuć zawiedzeni, ponieważ owe pięć fotografii pochodzi z trzech kont osób – określmy to eufemistycznie – dobrze rozpoznawalnych, a cztery z nich dotyczy jednego tematu. Dzieci.