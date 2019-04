Pięć sposobów na to, aby być bardziej produktywnym fotografem

Rozpoczął się październik, nieuchronnie zbliżając nas do końca roku. Fotograf Jeff Rojas przyjrzał się już mijającemu rokowi i stwierdził, że był jednym z najbardziej produktywnych spośród wszystkich lat jego pracy jako fotografa. Skończył pisać drugą książkę, do końca roku poprowadzi łącznie ponad 30 warsztatów, liczba klientów, a co za tym tym idzie i dochody wzrosły wykładniczo. Poszukał przyczyn tego stanu rzeczy i znalazł pięć powodów, dzięki którym osiągnął taką wysoką produktywność.

Produktywność to słowo, które jest często nadużywane i źle rozumiane. Zgodnie z definicją oznacza "wielkość efektu produkcyjnego uzyskanego z danych nakładów". Jeśli większość czasu spędzasz przed ekranem komputera i oceniasz innych, a sam nie pokazujesz nic nowego... no cóż - jesteś nieproduktywny. Chciałbym również zauważyć, że wszyscy mamy momenty, w których pomysły i koncepcje piętrzą się, ale nie są realizowane. Jednak jeżeli nie znajdziesz siły, aby wprowadzić je w czyn nie posuniesz się ani o krok do przodu. 1. Wyeliminuj dystraktory Jednym z najprostszych sposobów aby być bardziej produktywnym jest proste wyeliminowanie niepotrzebnych czynności, składających się na codzienną rutynę. Polecam tworzenie harmonogramu na cały dzień i obliczanie, ile czasu poświęcasz na media społecznościowe, marketing, rachunkowość, fotografowanie, edycję, na spotkania lub telefony. Masz tylko 24 godziny w ciągu doby i jeśli spędzasz średnio cztery godziny w mediach społecznościowych bezcelowo żeglując po Facebooku, to nie masz szans na bycie naprawdę produktywnym fotografem. To samo można powiedzieć o innych obszarach. Jeśli spędzasz pięć do sześciu godzin dziennie na edycji zdjęć i nie poświęcisz ani chwili na pozyskiwanie nowych klientów, Twój fotograficzny biznes nie przetrwa. Wszystko wymaga równowagi, więc trzeba krytycznie i świadomie przydzielić czas na wszystkie obszary swojej działalności.