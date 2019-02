Pięcioro Polaków w finale konkursu otwartego Sony World Photography Awards 2019

World Photography Organisation ogłosiło listę finalistów konkursów otwartego i młodzieżowego Sony World Photography Awards 2019. Wśród autorów najlepszych pojedynczych zdjęć z ubiegłego roku znalazło się pięcioro Polaków. Ich sukces jest godny odnotowania ze względu na rekordową liczbę zgłoszeń: na tegoroczny konkurs nadeszło 326 997 prac ze 195 krajów.

Do finału konkursu otwartego awansowali autorzy wspaniałych prac z dziesięciu kategorii, w tym pięcioro Polaków, którzy zgłosili swoje zdjęcia w czterech kategoriach:

● W kategorii "Portret" do finału zakwalifikowała się Olga Urbanek — mieszkająca na Islandii autorka pięknego portretu swojej przyjaciółki i współlokatorki Anny.

● Finalistami w kategorii "Ruch" zostali Marlena Kurowska-Jankowiak i Piotr Cyganik. Kurowska-Jankowiak jest nauczycielką z Leszna. Na zdjęciu Mała czarodziejka uchwyciła swoją córeczkę, która pierwszy raz pluska się w kałużach w ogrodzie. Zdjęcie Cyganika Święto Policji powstało natomiast podczas obchodów święta polskiej Policji i przedstawia konia w ruchu.

● Artysta Patryk Kuleta jest autorem pracy Gneisenau, zakwalifikowanej do finału w kategorii "Kreatywność". Zestawiając cyfrowe kolaże z malarstwem abstrakcyjnym, Kuleta w nowoczesny sposób ukazuje Stocznię Cesarską w swoim rodzinnym Gdańsku.

● Finalista kategorii "Kultura" Tomek Kozłowski uchwycił klimat festiwalu Naadam: jednego z najważniejszych wydarzeń narodowych i świąt państwowych w Mongolii. Wyróżnione zdjęcie przedstawia młodego dżokeja, jego ojca oraz trenera.

Cała piątka będzie teraz rywalizować z innymi utalentowanymi autorami zdjęć z całego świata o pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Na zwycięzcę całego konkursu czeka tytuł Fotograf roku w konkursie otwartym, najnowszy sprzęt fotograficzny Sony, przelot do Londynu na ceremonię wręczenia nagród oraz 5000 dolarów. Finałowe zdjęcia Polaków znajdą się na wystawie Sony World Photography Awards 2019 w Somerset House w Londynie, a następnie będą elementem ruchomej wystawy prezentowanej na całym świecie. Zostaną również opublikowane w albumie podsumowującym edycję konkursu.

Reklama

Kompozycja w fotografii - praktycznie

Radość fotografowania polega na dokonywaniu swobodnych wyborów: jeśli chcesz, możesz stosować klasyczne reguły. Ale równie dobrze możesz je naciągnąć do swoich potrzeb lub całkowicie zignorować. Jednak te decyzje możesz podejmować świadomie dopiero w momencie, kiedy będziesz miał wiedzę o możliwościach konstrukcji obrazu. E-kurs podzielony jest na lekcje, na które składają się zarówno e-booki, jak i filmy. Jeszcze w trakcie trwania nauki będziesz mógł zaobserwować u siebie znaczną poprawę umiejętności fotograficznych. Sprawdź szczegóły

Organizowany co roku przez World Photography Organisation, znany na całym świecie konkurs Sony World Photography Awards należy do największych światowych wydarzeń w branży fotograficznej. Od 12 lat głównym sponsorem imprezy jest firma Sony. W ramach SWPA organizowane są cztery konkursy: profesjonalny (cykl zdjęć), otwarty (pojedyncze zdjęcie), studencki (dla uczelni) oraz młodzieżowy (dla osób w wieku od 12 do 19 lat). Lista finalistów konkursu profesjonalnego ogłoszona zostanie 26 marca 2019 r.