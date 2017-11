Piekło jest tutaj - przerażone słoniątko w ogniu na zwycięskiej fotografii konkursu Sanctuary Wildlife Photography Awards 2017

Zdjęcie przedstawiające małe słoniątko w płomieniach, uciekające wraz ze swoją matką przed tłumem ludzi, wygrało międzynarodowy konkurs fotografii przyrodniczej Sanctuary Wildlife Photography Awards 2017. Ten wstrząsający obraz, zatytułowany Hell is here (Piekło jest tutaj), został wykonany przez fotografa Biplaba Hazra w Bengalu Zachodnim w Indiach. Zwierzęta są przeganiane przez ludzi za pomocą płonących kul smoły i petard. Miało to na celu zapobiec wkraczaniu przez słonie na tereny zamieszkane przez ludzi. W tym regionie często dochodzi do spotkań ludzi i tych olbrzymich ssaków, które wielokrotnie kończą się śmiertelnymi wypadkami.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie