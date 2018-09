Mistyczne góry lodowe na pięknych zdjęciach Jana Erika Waidera

Jan Erik Waider to fotograf krajobrazu, który jest zafascynowany surowym spokojem Arktyki. W swoim cyklu fotografii zatytułowanym Beyond No Man's Land (Po drugiej stronie ziemi niczyjej) daje wyraz tej fascynacji, zabierając widzów w podróż od odległych zakątków kuli ziemskiej, które dzięki jego zdjęciom wydają się jeszcze bardziej odległe i tajemnicze. Jego piękne zdjęcia przedstawiające góry lodowe zachwycają, stanowiąc kontrastującą ze sobą mieszankę przeciwności, takich jak poczucie stałości, przemijalności, spokoju i napięcia.

Piękne zdjęcia Jana Erika Waidera pokazują, że fotografia krajobrazowa to nie tylko fotografie nadające się na widokówkę, ale także zawierające w sobie wiele metafor. Swoją serię fotograf zrealizował w Zatoce Disko zlokalizowanej w południowej części Morza Baffina u zachodnich wybrzeży Grenlandii. Gładkie linie niektórych fragmentów lodu kontrastują z poszarpanymi i ostrymi wierzchołkami. Pełne napięcia jest również zestawienie jasnych obszarów lodu z ciemnym i ponurym niebem. Każda z brył lodu ma unikalny kształt i zwraca uwagę na fascynację fotografa, który pragnie uchwycić ich organiczny kształt.