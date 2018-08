W pogoni za światłem - zachwycające krajobrazy na pięknych zdjęciach Stefana Forstera

Przez ostatnie dwanaście lat Stefan Forster podróżował po świecie, aby uchwycić naturalne piękno najbardziej odległych miejsc na Ziemi. Efekty jego pracy zostały ostatnio wydane w albumie „Chasing Light”. „Pierwszy wybór zdjęć do albumu to około dwa tysiące dwieście czterdzieści fotografii” – mówi Forster, który ostatecznie musiał ograniczyć się do stu pięćdziesięciu pięknych zdjęć, i przyznaje, że to była najtrudniejsza rzecz, jaką w życiu zrobił.

Forster zabiera nas swoimi pięknymi zdjęciami do najbardziej zachwycających zakątków Ziemi, ale za każdym razem szukał czegoś więcej niż ładnego krajobrazu. "To, czego szukam, to nie tylko lokalizacja. Szukam ekstremalnych, rzadkich, lekkich i klimatycznych nastrojów i chwil. Najgorszą rzeczą, jaką sobie wyobrażam, jest czyste, błękitne niebo. Kiedy tak się dzieje, mój aparat ma dzień wolny. Kocham ekstremalne tereny, takie jak na Grenlandii, w Norwegii, Patagonii czy Himalajach, i oczywiście mój drugi dom – Islandię" – opowiada fotograf.

Album nie jest uwieńczeniem pracy Forstera, jest dopiero początkiem. Fotograf twierdzi, że ma na liście wiele miejsc, które pozostały do sfotografowania. "Moja lista miejsc do uchwycenia jest zawsze dłuższa niż lista odwiedzonych już lokalizacji. Kolejne miejsca, które chcę odwiedzić już wkrótce, to Mongolia, Spitsbergen i Alaska" – dodaje.

Piękne zdjęcia autorstwa Stefana Forstera

Islandia, fot. Stefan Forster

Matterhorn, fot. Stefan Forster

Norwegia, fot. Stefan Forster

Islandia, fot. Stefan Forster

Namibia, fot. Stefan Forster

Islandia, fot. Stefan Forster

Tasmania, fot. Stefan Forster

Namibia, fot. Stefan Forster

Canad, fot. Stefan Forster

Grenlandia, fot. Stefan Forster

