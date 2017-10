Piękno kobiet w stylu skandynawskim w obiektywie Olivii Frolich

Olivia Frølich to pochodząca z Danii fotografka mody. Swoją przygodę z fotografią rozpoczęła właściwie już w szkole podstawowej, gdzie uczęszczała na kurs, podczas którego miała okazję pracować w ciemni, ale prawdziwa fascynacja zrodziła się w dopiero trakcie realizacji filmu Nachbeben, w którym grała. Poznała wtedy fotografa, który zaraził ją fascynacją językiem obrazu.

Olivia Frølich kontynuowała swoją edukację w Nowym Jorku i Danish School of Art Photography Fatamorgana. W międzyczasie była asystentką Signe Vilstrup. Obecnie pracuje w Kopenhadze jako freelancer, gdzie realizuje własne projekty. Jak sama mówi, pomimo doświadczenia z różnymi rodzajami fotografii, moda była tym, co najbardziej ją pociągało i jednocześnie najlepiej wychodziło.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem