Piękny Timelaps z Kanady - ponad 5 tysięcy przebytych kilometrów i 54 tysiące zdjęć

Prezentowany tu timelaps przedstawia uderzające piękno rozległych krajobrazów Kanady. Fotograf i filmowiec Florian Nick ze Stuttgartu w Niemczech przez 6 tygodni pokonał 5 500 km przez Kolumbię Brytyjską i Albertę, polując na zapierające dech w piersiach ujęcia. Po zrobieniu 54 000 zdjęć zamienił je w 3,5-minutowy film, zatytułowany "ALIVE".

To film, który zabierze Cię w niezwykłą podróż przez dzikie lasy, wzdłuż brzegów kryształowych jezior i masywnych gór. "Realizując ten projekt mam nadzieję zwiększać wiedzę na temat naszej cudownej planety Ziemi, której mamy przywilej być częścią. Dlatego musimy wziąć za to odpowiedzialność - za miejsce, w którym żyjemy" - pisze Florian Nick.

