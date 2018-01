Piękny widok niekoniecznie musi tworzyć udaną fotografię. Thomas Heaton zaprasza na sesję plenerową w swoim wideo poradniku.

W swoim wideo poradniku fotograf krajobrazowy Thomas Heaton zabiera widzów na sesję plenerową. Stanowi to świetną okazję do zobaczenia profesjonalisty przy pracy i poszerzenia swojej wiedzy. Jednocześnie fotograf porusza m.in. częstą bolączkę, w szczególności początkujących fotografów, jaką jest fakt, że piękny widok niekoniecznie przekłada się na równie zachwycające ujęcie. To co na żywo jest w stanie wywierać silne wrażenie, sprowadzone do dwuwymiarowej powierzchni zdjęcia może przestać działać.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Na początku filmu fotograf dzieli się z widzami swoimi zachwytem nad roztaczającym się przed nim widokiem i krajobrazem Lake District w Wielkiej Brytanii. Przykryta mgłą okolica emanowała spokojem i była niezwykle inspirująca. Znalazł miejsce, które pozwoliłoby na zbudowanie idealnego kadru – małą wysepkę na jeziorze, w którym odbijały się drzewa i niebo. Wrażenie potęgowała wszechobecna mgła. Użył ogniskowej 100 mm, wybrał przysłonę f/11 i ustawił ostrość na wyspie, gdyż tło i tak było rozmyte przez unoszące się nisko chmury. Do stworzenia tej fotografii Thomas Heaton nie używał żadnych filtrów. "To proste i przyjemne ujęcie" - skonstatował fotograf.