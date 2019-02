Uzyskaj ostre zdjęcia makro bez profesjonalnego obiektywu

Aby osiągnąć profesjonalne rezultaty w makrofotografii trzeba zainwestować w wysokiej jakości makroobiektyw i akcesoria. Jednakże wielu fotografów nie może lub nie chce inwestować dużych kwot koniecznych do zakupu takiego instrumentu optycznego. Jednocześnie chcą spróbować swoich sił w rejestrowaniu miniaturowych obiektów. Dla nich niezwykle pomocne będą pierścienie pośrednie. W swoim wideo poradniku Jamie Windsor pokazuje, jak korzystać z tego typu akcesoriów, a także jak w Photoshopie łączyć ze sobą obrazy tak, aby uzyskiwać większą głębię ostrości.

Pierścienie pośrednie to plastikowe tuby, które pozwalają na oddalenie obiektywu od płaszczyzny materiału światłoczułego (filmu lub matrycy). Mogą być wyposażone w elektroniczne styki, które pozwalają na komunikację pomiędzy aparatem a obiektywem, a więc zachowaniem funkcji takich jak np. system AF. Więcej na temat tego akcesorium dowiesz się z poniższego artykułu.

