Pomysły na prezent na Pierwszą Komunię Świętą

Rower to klasyka wśród komunijnych prezentów, ale oprócz niego dzieciom przystępującym do Pierwszej Komunii Świętej można podarować wiele innych wspaniałych rzeczy. Warto przy tym postawić na coś, co pozwoli im odkryć w sobie nowe zainteresowania lub rozwijać dotychczasowe. Inspiracja, rozbudzenia pasji fotografowania i filmowania, to znakomite źródło pomysłów na prezent komunijny. Najpopularniejszymi podarunkami są aparaty cyfrowe i kamery, jednakże bardzo często dzieciaki już posiadają taki sprzęt lub fotografują głównie smartfonem. W tym artykule znajdziesz propozycje, które mogą uzupełnić dotychczas posiadane instrumentarium. Niektóre prezentowane produkty mają także szersze zastosowanie niż tylko fotografowanie i filmowanie, stąd będą bardzo uniwersalnym prezentem. Jeżeli jednak obdarowywane przez Ciebie dziecko nie posiada aparatu lub kamery, a chcesz obudzić w nim pasję do fotografowania lub filmowania, to w zestawieniu zostały ujęte również propozycje aparatów fotograficznych i kamer.



Pierwsza Komunia Święta - pomysły na prezenty

Gimbal do smartfonów FeiyuTech Vimble 2 - płynne filmy w każdej sytuacji

Gimbale umożliwiają zamontowanie smartfona i takie jego ustabilizowanie, że rejestrowane nim filmy będą pozbawione psujących odbiór drgań wywoływanych trzymaniem urządzenia mobilnego w ręku. Jest to więc idealne rozwiązanie dla najmłodszych, których filmy charakteryzują się szczególną dynamiką. Zwłaszcza iż FeiyuTech Vimble 2 ma kompaktowe rozmiary i cechuje się bardzo prostą obsługą. Wspólne harce, relacje z meczu w piłkę nożną czy wycieczki klasowej będą cechowały się płynnością i wysoką jakością. Co więcej gimbal ułatwia wykonywanie zdjęć, eliminując poruszenie i zwiększając ich ostrość.

FeiyuTech Vimble 2

Obsługa gimbala jest niezwykle prosta. Dioda LED informuje o stanie pracy urządzenia, a łączność Bluetooth pozwala na proste parowanie ze smartfonem. Gimbal został wyposażony w joystick, który umożliwia łatwą zmianę pozycji smartfona. Aplikacja mobilna współpracująca z systemami Android i iOs zapewnia wszechstronność. Urządzenie ułatwia wykonywanie filmów poklatkowych. To ciekawy sposób kreatywnego łączenia wideo i fotografii, co pozwoli dzieciom odkrywać nowe sposoby kreowania obrazów i pokazywania swojego otoczenia. FeiyuTech Vimble 2 został także zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w mediach społecznościowych. Pozwala na stabilizowanie urządzenia mobilnego znajdującego się w pozycji pionowej, co ułatwia tworzenie relacji i nadawanie transmisji. Można go wykorzystać w Snapchat, Instagramie, Facebooku czy na YouTube.

FeiyuTech Vimble 2

Jeżeli Twoje pociecha marzy o stworzenie swojego kanału i prowadzeniu vloga, to gimbal ułatwi jej realizowanie wysokiej jakości materiałów. FeiyuTech Vimble 2 posiada mini statyw, który umożliwia ustawienie urządzenia na biurku i nagrywanie odcinków czy wykonywanie wspólnych zdjęć z przyjaciółmi. Wydajny akumulator zapewniający do 5 godzin pracy daje dzieciakom dużo czasu na zabawę. Wysokiej jakości wykonanie i elegancka stylistyka sprawiają, że FeiyuTech Vimble 2 może stać się ulubionym gadżetem każdego dziecka. Co więcej posiada teleskopowe ramię, które umożliwia dopasowanie jego długości. Łączy więc w sobie zalety gimbala i selfie sticka.

Cena FeiyuTech Vimble 2 wynosi około 299 złotych. Więcej informacji na temat gimbala znajdziesz tutaj

Lampa LED Newell Lux 1600 - źródło światła, które zmieści się w kieszeni Dzieciaki uwielbiają małe poręczne gadżety. Właśnie taka jest lampa LED Newell Lux 1600, jednocześnie zapewniająca bardzo dużą moc. Maksymalna moc wynosząca 550 lumenów pozwoli na doświetlenie planu filmowego czy małych obiektów w trakcie uprawiania makrofotografii. Najmłodsi mogą więc wykorzystać je podczas nagrywania swoich zabaw w gorzej oświetlonych miejscach lub realizowania odcinków vlogów. W szczególności wykonywanie makrofotografii i oglądanie niewidocznego nieuzbrojonym okiem świata powoduje u nich wiele ekscytacji. Newell Lux 1600 Jak przystało na każdy gadżet, który może być prezentem dla najmłodszych, lampa LED Newell Lux 1600 jest bardzo prosta w obsłudze. Wbudowany akumulator sprawia, iż nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych źródeł zasilania. Lampa może być więc z łatwością wykorzystana na podwórku czy podczas wycieczki. Wykorzystanie standardowego gwintu 1/4’’ i wbudowanego magnesu daje niemal nieograniczone możliwości montowania lampy. Kreatywność obdarowywanego dziecka z pewnością pozwoli na znalezienie wielu ciekawych rozwiązań. Lampa może być wykorzystywana z aparatami cyfrowymi, kamerami (w tym także sportowymi) czy smartfonami. Newell Lux 1600 Newell Lux 1600 cechuje się wysokim współczynnikiem odwzorowania światła wynoszącym 95+ (CRI), co sprawia, iż uzyskiwana przy jej użyciu kolorystyka jest bardzo naturalna. Pozwala na osiągnięcie bardzo satysfakcjonujących rezultatów, rejestrując wysokiej jakości materiały. Najmłodsi mogą zacząć eksperymentować ze sztucznym oświetleniem, co jest bardzo ważnym elementem warsztatu każdego filmowca i fotografa. Dołączone w zestawie filtry i modyfikatory pozwalają zapanować nad oświetleniem i uzyskać oczekiwane rezultaty. Cena lampy LED Newell LUX 1600 wynosi około 179 złotych. Więcej informacji na temat tego produktu znajdziesz tutaj Saramonic SmartMic - nie tylko wideo buduje świetne filmy Twoje dziecko z pewnością ma wiele do opowiedzenia. Mikrofon pojemnościowy Saramonic SmartMic pozwoli zarejestrować wysokiej jakości audio, dzięki czemu najmłodsi będą mogli uzupełnić swoje wideo także ważnymi dla nich dźwiękami czy swoimi wypowiedziami. Mikrofon jest dedykowany do urządzeń Apple - iPhone, iPad i iPod Touch (SmartMic współpracuje również z urządzeniami z systemem Andorid wyposażonymi w wejście mini jack 3,5 mm TRRS). Wystarczy podłączyć go do gniazda słuchawkowego, aby móc rozpocząć rejestrację. Saramonic SmartMic Saramonic SmartMic oferuje bardzo dużą czułość i szerokie pasmo przenoszenia. Dzięki temu umożliwia uzyskanie czystych, niezwykle szczegółowych nagrań. W znacznym stopniu podnosi jakość sygnału w stosunku do jakości sygnału zarejestrowanego samym smartfonem. Twoje dziecko z pewnością doceni wpływ stosowania mikrofonu na odcinki vloga czy nagrania ze wspólnych zabaw z najbliższymi. Kto wie, być może takie akcesorium pozwoli odkryć w sobie dziennikarskie zacięcie. Zabawa w przeprowadzenie wywiadów z członkami rodziny może być nie tylko dobrym pomysłem na ciekawe i kreatywne spędzenie czasu, ale pozwoli również na zacieśnianie więzi i bliższe poznanie z członkami rodziny i kręgu przyjaciół. Saramonic SmartMic Małe kompaktowe rozmiary sprawiają, że mikrofon z łatwością zmieści się w kieszeni. Dzięki temu nie wpływa na komfort korzystania ze smartfona. Dołączona w zestawie gąbka wyciszająca pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu na jakość nagrań szumów wiatru i pozostałych dźwięków otoczenia. Cena mikrofonu wynosi około 73 złote. Więcej informacji na temat Saramonic SmartMic znajdziesz tutaj

Camrock City Grey XG40 - bezpieczny i wygodny sposób noszenia aparatu Torba fotograficzna Camrock City Grey XG40 została uszyta z impregnowanego nylonu 630TX, co sprawia, iż stanowi świetną propozycję dla podopiecznych, którzy chcą zabrać sprzęt na wycieczkę szkolną czy na spacer. Materiał ten cechuje się wysoką odpornością na zabrudzenia i zamoczenia. Dzięki temu dziecko może swobodnie korzystać z torby, bez obaw iż odbije się to na kondycji jej czy sprzętu. Dodatkowo w jednej z kieszonek można schować dołączony w zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy, który ochroni torbę i sprzęt w przypadku nagłej zmiany pogody. Camrock City Grey XG40 W torbie Camrock City Grey XG40 zmieści się niewielka lustrzanka lub bezlusterkowiec. Ponadto można schować w niej dodatkowe obiektywy i akcesoria. To pozwala na zachowanie kompaktowych rozmiarów torby i dostosowanie jej funkcjonalności do potrzeb najmłodszych. Układ komory głównej można zmieniać za pomocą konfigurowalnych przegród, co sprawia, iż torbę można z łatwością dostosować do posiadanego sprzętu. W kieszeniach zewnętrznych można schować karty pamięci, pendrive’y czy kable. Camrock City Grey XG40 Uniwersalna kolorystyka i stylistyka sprawiają, iż torba spodoba się zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom. Wygodny pasek naramienny umożliwia komfortowe noszenie. Torba może także posłużyć do innych zastosowań - np. zabrania ze sobą kanapek i wody na boisko czy gier podczas wizyty u znajomych. Torba dostępna jest w cenie około 119 złotych. Więcej informacji na temat Camrock City Grey XG40 znajdziesz tutaj Fotopro X-go Chameleon - ultralekki statyw gotowy na każde wyzwanie Najważniejszy parametr każdego statywu to przede wszystkim stabilność, duży udźwig i łatwość rozkładania oraz konfigurowania położenia aparatu. W przypadku propozycji dla dzieci niezwykle ważna jest także jego waga (na co zresztą szczególną uwagę zwracają również fotografowie podróżniczy i krajobrazowi). Fotopro X-go Chameleon łączy w sobie wszystkie ww. cechy, mogąc pochwalić się przy tym masą wynoszącą zaledwie 1,605 kg. Dzięki temu jego obsługa nie będzie problemem dla żadnego milusińskiego. Sześcioletnia gwarancja producenta daje pewność, iż prezent będzie długo dawał satysfakcję z użytkowania. Fotopro X-go Chameleon Fotopro X-go Chameleon został stworzony z myślą o bezlusterkowcach i lekkich lustrzankach. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla dzieciaków. Pozwoli im na wykonywanie pięknych zdjęć krajobrazowych czy wspólnych fotografii z przyjaciółmi i rodziną. Posiada bardzo duży zakres regulacji wysokości, dzięki czemu można go dostosować do różnych kątów widzenia. Może być ustawiony nisko nad ziemią, tak aby umożliwić wykonywanie zdjęć motywom znalezionym w trawie. Po złożeniu jego długość wynosi zaledwie 43 cm, dzięki czemu łatwo go przenosić i nie zajmuje dużo miejsca w trakcie przechowywania. Fotopro X-go Chameleon posiada blokady nóg typu T-LOCK, które są bardzo proste w obsłudze i dają pewność, iż statyw pozostanie w zaplanowanej pozycji. W zestawie znajduje się głowica kulowa FPH-52Q, która pozwala na swobodne ustawianie pozycji aparatu. Pojedyncze pokrętło blokady ułatwia obsługę. Dodatkowo statyw posiada pokrętło odpowiadające za ruch poziomy i skalę panoramowania, co zdecydowanie ułatwia tworzenie panoram. Fotopro X-go Chameleon cechuje się również funkcją monopodu, co daje w rzeczywistości dwa akcesoria w jednym. Monopod przyda się podczas spacerów i pieszych wędrówek, gdy nie ma czasu na rozstawienie statywu, ale dodatkowa stabilizacja pozwoli na wykonanie bardziej ostrych zdjęć w przypadku mniejszej ilości dostępnego światła. Fotopro X-go Chameleon Statyw dostępny jest w cenie około 449 złotych. Więcej informacji na temat tego produktu znajdziesz tutaj Wacom Intuos M Bluetooth - rysowanie na ekranie komputera nigdy nie było prostsze Chociaż głównym zastosowaniem tabletów graficznych jest umożliwienie rysowania i malowania na ekranie komputera, to jednak to tylko fragment ich możliwości. W rzeczywistości to niezwykle funkcjonalne urządzenia, które ułatwiają obsługę komputera w każdym aspekcie - od przeglądania sieci do tworzenia pięknych obrazów. Wacom Intuos M Bluetooth Wacom Intuos M Bluetooth udostępnia piórko o niezwykłej czułości wynoszącej 4096 poziomów nacisku i dużą powierzchnię roboczą o wymiarach 216x135 mm. Twoje dziecko może dzięki niemu na monitorze komputera szkicować, rysować, malować czy pisać odręcznie. Dodatkowo tablet graficzny ułatwia edytowanie fotografii i filmów. Przyda się również wtedy, gdy Twoje dziecko ma zadatki na grafika. W szczególności do najmłodszych adresowane są funkcje ułatwiające rysowanie komiksów i mangi (dołączone w zestawie oprogramowanie Clip Studio Paint Pro). Piórko ma niezwykle ergonomiczny kształt. Praca z nim wygląda tak samo jak z normalnym długopisem lub ołówkiem. Wysoka czułość i niski profil podstawki sprawiają, iż wszystkie czynności wykonuje się niezwykle intuicyjnie. Co więcej urządzenie oferuje cztery przyciski ExpressKeys, którym można przypisać różne funkcje w programach, co znacznie upraszcza i przyspiesza pracę. Wbudowane wgłębienie na piórko ułatwia zadbanie o porządek na biurku. Łączność bezprzewodowa Bluetooth nie wymaga stosowania kabli, pozwalając na przyjęcie odpowiedniej, ergonomicznej postawy podczas korzystania z komputera. Wacom Intuos M Bluetooth Swobodne użytkowanie tabletu graficznego nie wymaga nauki. Obszar roboczy podstawki odpowiada obszarowi ekranu, tak więc wskazanie w danym miejscu podstawki odpowiada takiej samej czynności na monitorze. Jest to niezwykle intuicyjny sposób pracy, który z pewnością nie sprawi problemu żadnemu dziecku. Ponadto korzystanie z piórka jest bardzo ergonomiczne i zdrowsze dla ręki i nadgarstka od myszki. Modne kolory i estetyczna stylistyka sprawiają, że tablet graficzny jest przyjemny dla oka. Cena Wacom Intuos M Bluetooth wynosi około 849 złotych. Więcej informacji na temat tego tabletu graficznego znajdziesz tutaj Wacom Bamboo Folio - odręczne rysunki Twojego dziecka wprost na ekranie urządzenia mobilnego Wacom Bamboo Folio to bardzo ciekawy gadżet, który pozwoli z łatwością przenieść odręczne szkice i rysunki na ekran smartfona lub tabletu. Dzięki temu dziecko z łatwością zapisze swoje pomysły, a następnie rozwinie je w programach graficznych lub udostępni znajomym. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta - wystarczy napisać lub naszkicować coś na dowolnym papierze umieszczonym na podkładce tabletu Folio, a później zsynchronizować to z urządzeniem moblinym. Wacom Bamboo Folio Wacom Bamboo Folio jest kompatybilny z urządzeniami wykorzystującymi system Android i iOs. Tablet sprawdzi się także świetnie podczas nauki. Dzięki niemu dziecko z łatwością wzbogaci w niezwykły sposób np. prezentacje. Wszystkie notatki i rysunki mogą być bezpośrednio przenoszone do chmury. Pozwala to na uzyskanie łatwego dostępu do materiałów na wielu urządzeniach i zadbanie o sprawną archiwizację. Dzięki Wacom Bamboo Folio dziecko może uruchomić wyobraźnię i uwolnić kreatywność. Połączenie świata ekspresji na papierze i cyfrowych technologii ułatwia tworzenie komiksów, ilustracji, zaproszeń czy mapy myśli. To nowoczesny sposób tworzenia i uczenia się. W dodatku wykorzystanie technologii cyfrowych pozwala na zwiększenie atrakcyjności nauki i zabawy. Dziecko może np. narysować swoją ulubioną postać, a następnie na ekranie urządzenia mobilnego pokolorować ją dowolnymi barwami. Dzięki temu nawet jeśli dziecko zgubi kredkę ze swoim ulubionym kolorem, nie będzie problemu, aby dokończyć realizację pomysłu. Wacom Bamboo Folio Wacom Bamboo Folio dostępny jest w cenie wynoszącej około 599 złotych. Więcej informacji na temat tego urządzenia znajdziesz tutaj. Wacom Cintiq 16 - dla tych, którzy uwielbiają rysować i malować Wacom Cintiq 16 to zaawansowany tablet graficzny, wykorzystujący piórko z 8192 poziomami czułości nacisku i wyświetlaczem umożliwiającym uzyskanie obrazu w jakości Full HD. Jest to niezwykle wszechstronne narzędzie, które pozwoli rozwinąć talent do rysowania i malowania. Wyzwoli kreatywność najmłodszych i wzniesie ich pasję na zupełnie nowy poziom. Profesjonalne urządzenie przyda się także wtedy, gdy dziecko będzie już starsze. Wacom Cintiq 16 pozwala na rozwijanie się w zakresie grafiki 3D czy projektowaniu gier, które są coraz popularniejsze wśród najmłodszych. Korzysatnie z tabletu w młodym wieku da solidne fundamenty do dalszego nabywania wiedzy i doświadczeń podczas pracy z obrazem. Wacom Cintiq 16 Podczas korzystania z Wacom Cintiq 16 rysunek lub malunek pojawia się bezpośrednio na ekranie. Daje to więc możliwość niezwykle intuicyjnej pracy i zabawy z cyfrowym obrazem. Urządzenie obsługuje gesty multi-touch, dzięki czemu dziecko może m.in. obracać swoje obrazy tak samo jak na ekranie urządzeń mobilnych. W pełni profesjonalne piórko Wacom Pro Pen 2 pozwala odwzorowywać na ekranie także to, jak zostało przechylone. Dzięki temu dziecko może prowadzić rękę tak samo jak podczas pracy z prawdziwymi ołówkami czy kredkami. Piórka nie trzeba ładować. Twoje dziecko może więc przystąpić do kreatywnej zabawy, gdy tylko zechce. Brak efektu paralaksy sprawia, iż tablet idealnie odwzorowuje to, co rysuje lub maluje dziecko. Wszystkie powyżej wymienione produkty Wacom adresowane są do osób zarówno prawo, jak i leworęcznych. Dzięki temu może z nich korzystać kilkoro dzieci, nawet jeśli mają różne przyzwyczajenia i nawyki.

Wacom Cintiq 16

Tablet dostępny jest w cenie około 2599 złotych. Więcej informacji na temat tego modelu znajdziesz tutaj.

Sony ILCE 6000 LS z obiektywem 16-50 mm f/3.5-5.6 - matryca jak w lustrzance, gabaryty jak w kompakcie

Mały poręczny bezlusterkowiec Sony ILCE 6000 LS pozwala na dostosowanie jego gabarytów do rąk dziecka, jednocześnie dając ogromne możliwości rejestrowania obrazu za pośrednictwem dużej matrycy APS-C. Tego typu sensory montowane są w lustrzankach cyfrowych. Model ten jest więc aparatem, który charakteryzuje się rozmiarami zbliżonymi do aparatu kompaktowego, nie zmuszając przy tym do pójścia na kompromisy w kontekście jakości zdjęć.

Sony ILCE 6000 LS

Sony ILCE 6000 LS stanowi narzędzie, które pozwoli najmłodszym zacząć na poważnie przygodę z fotografią. Świetna matryca została wsparta procesorem obrazu BIONZ X, który umożliwia natychmiastową reakcję aparatu i znakomite opracowywanie obrazu, co pozwala na ograniczenie ilości generowanych szumów podczas korzystania z wysokich czułości ISO (aparat pozwala na wykorzystanie maksymalnie wartości ISO 25 600). Błyskawiczny system AF oparty o detekcję fazy i kontrastu oraz tryb zdjęć seryjnych oferujący prędkość 11 kl./s pozwalają na uzyskiwanie ostrych zdjęć nawet najbardziej dynamicznych motywów. W dziecięcym świecie jest to niezwykle ważna cecha, która pozwoli najmłodszym uchwycić ich wspólne zabawy i przygody.

Zastosowanie wizjera OLED TrueFinder umożliwia kadrowanie obrazu, tak jak ma to miejsce w tradycyjnych aparatach. Dzięki temu dziecko od początku uczy się intuicyjnego rejestrowania rzeczywistości, co pozwala na kształcenie w sobie zmysłu obserwatora. W przypadku gdyby pociecha zechciała uchwycić świat z nieco nietypowej perspektywy z pomocą przyjdzie uchylny wyświetlacz o przekątnej 3’’.

Sony ILCE 6000 ILS

Z perspektywy najmłodszych niezwykle ważną cechą Sony ILCE 6000 LS jest możliwość obsługiwania go za pośrednictwem ergonomicznie rozmieszczonych przycisków, ułatwiających dostosowywanie parametrów ekspozycji. Sposób wykorzystania części przycisków można dostosować do własnych potrzeb. Ponadto aparat może być sparowany z urządzeniem mobilnym tak, aby sterować nim zdalnie. W połączeniu z uniwersalnym obiektywem 16-50 mm f/3.5-5.6 aparat staje się świetnym sprzętem dla dzieciaków zarówno rozpoczynających przygodę z fotografią lub tych, które chcą kontynuować swoje poszukiwania twórcze. Możliwość nagrania filmów w jakości Full HD pozwala dodatkowo na rozwinięcie skrzydeł w filmie.

Aparat dostępny jest w cenie wynoszącej około 2200 złotych. Więcej informacji na jego temat znajdziesz tutaj

Sony DSC-RX100M3 - aparat dla dzieciaków z filmowym zacięciem

Sony DSC-RX100M3 wykorzystuje niezwykle jasny, uniwersalny obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T 24-70 mm f/1.8-2.8. Jego zakres ogniskowych pozwala na zastosowanie go zarówno w fotografii krajobrazowej, architektury, podróżniczej, fotoreportażu, jak i portrecie. Najmłodsi mogą więc spróbować swoich sił w niemal każdej dziedzinie fotografii, co pozwoli im na poszukanie własnej ścieżki. Mogą także po prostu fotografować wszystko to, co ich fascynuje. Niezależnie jednak na co skierują swoją uwagę, to obiektyw aparatu Sony DSC-RX100M3 zapewnia świetną jakość zdjęć, o czym świadczy klasa optyki ZEISS.

Sony DSC-RX100M3

Duża światłosiła pozwala na uzyskanie małej głębi ostrości i zarejestrowanie pięknego, plastycznego bokeh. Umożliwia to tworzenie bardzo malowniczych i nastrojowych kadrów. Możliwość otwarcia przysłony do f/1.8 (szeroki kąt) i f/2.8 (wąski kąt) pozwala na wykonywanie ostrych zdjęć nawet przy małej ilości światła. Dzięki temu dzieciaki bez przeszkód zrobią zdjęcia w pomieszczeniach, nawet przy świetle zastanym.

Sony DSC-RX100M3 to aparat dla fotografów z filmowym zacięciem. Jeśli Twoje dziecko chciałoby spróbować swoich sił w reżyserii lub operowaniu kamerą, to model ten udostępnia szereg funkcji, pozwalających na profesjonalną pracę z wideo. Przede wszystkim aparat zapewnia odczyt wszystkich pikseli z matrycy i zapis obrazu o wysokiej rozdzielczości w formacie XAVC S 50 Mb/s. Pozwala to na uzyskanie najwyższej jakości obrazu. Podczas nagrywania można wykorzystywać pełnię możliwości obiektywu ZEISS Vario-Sonner T 24-70 mm f/1.8-2.8.

Sony DSC-RX100M3

Zabawę z filmem ułatwia możliwość nagrywania obrazu jednocześnie w dwóch formatach - gwarantujących najwyższą jakość AVCHD lub XAVC S i ułatwiającym udostępnianie w internecie MP4. Dzięki temu dziecko będzie mogło natychmiastowo podzielić się z przyjaciółmi efektami swojej pracy. Co więcej aparat wspiera technologie bezprzewodowej łączności Wi-Fi i NFC, pozwalają na łatwe komunikowanie się z urządzeniem mobilnym. Najmłodsi mogą bezpośrednio przesyłać filmy i zdjęcia, a następnie wykorzystywać je na portalach społecznościowych czy w komunikatorach. Ponadto możliwe jest zdalne operowanie aparatem za pośrednictwem smartfona, co ułatwia np. wykonywanie wspólnych zdjęć grupowych. Komunikacja bezprzewodowa pozwala także na łatwe prezentowanie zarejestrowanych materiałów np. na ekranie smart-tv.

Cena tego modelu wynosi około 2300 złotych. Więcej informacji na temat jego parametrów znajdziesz tutaj

Sony DSC-HX99B - superzoom dla każdego, kto chce być w samym centrum wydarzeń

Sony DSC-HX99B to aparat kompaktowy typu superzoom, który udostępnia ogniskowe w zakresie 24-720 mm (ekwiwalent dla formatu 35 mm). Dzięki temu możliwe jest zbliżenie się do nawet najbardziej odległej i trudno dostępnej sceny. Dzieciaki będą mogły wykorzystać to podczas wizyty w zoo, na koncertach czy w trakcie relacjonowania wydarzeń sportowych. Jednocześnie obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T 24-720 mm przyda się podczas fotografowania krajobrazów, architektury czy wykonywania fotoreportażu.

Sony DSC-HX99B

Sony DSC-HX99B świetnie sprawdzi się jako aparat do fotografii przyrodniczej. Długi teleobiektyw pozwala zbliżyć się do płochliwych zwierząt, a błyskawiczny tryb zdjęć seryjnych z prędkością do 10 kl./s umożliwia uchwycenie nawet najbardziej ruchliwych zwierząt, takich jak np. ptaki. Niezwykle wydajny i natychmiastowo reagujący system AF wspierany przez procesor obrazu BIONZ X zapewnia uzyskanie zawsze ostrych zdjęć niezależnie od tematu fotografii. Korzystanie z wizjera elektronicznego ułatwia kadrowanie i podążanie za przemieszczającymi się obiektami. Skuteczne stabilizacja obrazu Optical Steady Shot wspiera fotografowanie z długimi ogniskowymi i dodatkowo pozwala na wykonywanie ostrych zdjęć z ręki nawet przy małej ilości światła.

Superzoom sprawdzi się nie tylko podczas fotografowanie, ale również w trakcie filmowania. Udostępnia nagrania w jakości 4K. Dodatkowo umożliwia wykonywanie filmów w jakości HD z prędkością 100 kl./s. Pozwoli to najmłodszym na tworzenie zdumiewających wideo slow motion. Z pewnością zachwyci ich odkrywanie, jak wygląda świat w zwolnionym tempie. Funkcja ta umożliwi obejrzenie faz ruchu błyskawicznie poruszających się obiektów, które normalnie umykają ich percepcji. To niezwykle kreatywna i rozwijająca zabawa.

Model ten posiada obracany ekran o 180 stopni. Możliwe jest więc łatwe wykonywanie autoportretów czy zdjęć grupowych. Funkcja ta przydaje się także w trakcie kręcenia odcinków vlogów. W połączeniu z jakością 4K i kompaktowymi rozmiarami Sony DSC-HX99B stanowi świetną propozycję dla wszystkich młodych vlogerów.

Sony DSC-HX99B

Sony DSC-HX99B dostępny jest w cenie około 2300 złotych. Więcej informacji na temat tego modelu znajdziesz tutaj

Panasonic DMC-LX100EPK - klasa optyki Leica

Panasonic DMC-LX100EPK powstał przy współpracy z firmą Leica, dzięki czemu oferuje świetny obiektyw 24-75 mm Leica DC Vario-Summilux f/1.7-2.8. To doskonałe parametry, które pozwolą dzieciakom poradzić sobie z każdym wyzwaniem fotograficznym. Aparat wykorzystuje świetną matrycę systemu Micro 4/3 wspieraną przez niezwykle wydajny mikroprocesor Venus Engine. Parametry te sprawiają, że pomimo przynależenia do segmentu kompaktów, aparat ten oferuje jakość zarezerwowaną dla bezlusterkowców.

Panasonic DMC-LX100EPK

Panasonic DMC-LX100EPK to świetne narzędzie dla kreatywnych dzieciaków. Pozwala na obsługę niemal taką samą, jak w klasycznych, analogowych aparatach. Łączy w sobie ergonomiczne pokrętła i klawisze oraz wizjer. Dzięki temu możliwa jest intuicyjna i płynna praca, pozwalająca najmłodszym skupić się wyłącznie na rejestrowaniu ich świata. Taka konstrukcja będzie bliska także rodzicom i dziadkom, którzy pamiętając dawne konstrukcje łatwiej odnajdą się podczas fotografowania cyfrowym aparatem. Będą mogli więc przekazać swoją wiedzę i zbliżyć się do swoich dzieci i wnucząt, dzieląc się rzemiosłem fotograficznym.

Model ten to nie tylko doskonałe zdjęcia, ale również świetne filmy. Wyróżniającą cechą jest przede wszystkim możliwość nagrania obrazów w jakości 4K. Co więcej użytkownik może uzyskać pojedyncze klatki z filmu 4K i zapisać je jako zdjęcia o rozdzielczości 8 MP. Najmłodszym z pewnością przypadną do gustu funkcje kreatywne. Pozwalają one na łatwe uzyskanie m.in. czarno-białych zdjęć, malowanie światłem czy tworzenie panoram. W połączeniu z uniwersalnym obiektywem 24-75 mm Leica DC Vario-Summilux f/1.7-2.8 dzieci mogą spróbować swoich sił w niemal każdej dziedzinie fotografii, budując od podstaw bogaty warsztat.

Panasonic DMC-LX100EPK

Dzięki Panasonic DMC-LX100EPK najmłodsi mogą również rozwijać się w zakresie pracy w cyfrowej ciemni. Aparat udostępnia pliki w formacie RAW, które dają niemal nieograniczone możliwości edytowania obrazu. Dzięki temu pociechy będą miały kontrolę nad każdym etapem powstawania zdjęć, a dodatkowo będą mogły rozwijać się w zakresie obróbki fotografii czy retuszu nieporównywalnie efektywniej niż podczas pracy wyłącznie z plikami JPG.

Panasonic DMC-LX100EPK dostępny jest w cenie wynoszącej około 2150 złotych. Więcej informacji na temat tego modelu znajdziesz tutaj

GoPro Hero7 Black - kamera, która wytrzyma każdą zabawę

GoPro Hero7 Black jest wodoszczelna do 10 m (bez konieczności stosowania dodatkowej obudowy) i niezwykle wytrzymała. Dzięki temu zniesie każdą zabawę dzieci, także w wodzie czy w trakcie deszczu. Pozwoli więc na zarejstrowanie wszystkich beztroskich chwil. Dodatkowo zrobi to w jakości 4K przy wykorzystaniu super wydajnej stabilizacji obrazu HyperSmooth, która zapewni niezwykle stabilne obrazy bez konieczności korzystania z dodatkowego gimbala. Funkcja QuickStories pozwala na wykorzystanie aplikacji GoPro do automatycznego zmontowania świetnych filmów, ukazujących przygody najmłodszych.

GoPro Hero7 Black

Dzięki GoPro Hero7 Black dzieci mogą rejestrować nie tylko filmy, ale wykonywać również wysokiej jakości zdjęcia o rozdzielczości 12 MP. Wsparcie formatu RAW pozwala na swobodną edycję wykonanych ujęć. Tryb seryjny o prędkości do 30 kl./s umożliwi uchwycenia każdego szczegółu nawet najbardziej zwariowanej zabawy. Dzięki tej kamerze sportowej dzieciaki mogą także rozpocząć przygodę z filmami i fotografiami poklatkowymi. Samowyzwalacz i interwałometr pozwoli na ustawienie kamery na statywie i dołączenie do bawiącej się grupy. GoPro Hero7 Black umożliwia stworzenie niezapomnianych pamiątek.

GoPro Hero7 Black cechuje się niezwykle intuicyjną obsługą. Pociechom z pewnością przypadnie do gustu możliwość sterowania głosowego i wykorzystanie ekranu dotykowego. Wystarczy wypowiedzieć prostą komendę, taką jak np. "GoPro start recording", aby rozpocząć nagrywanie filmu. Wykorzystanie języka angielskiego będzie miało walor edukacyjny. Gesty pozwalają m.in. na powiększanie obrazu, w taki sam sposób jak dokonuje się tego na ekranach urządzeń mobilnych.

Kamera jest kompatybilna z wszystkimi akcesoriami wykorzystującymi system montażowy GoPro. Dzięki temu można ją z łatwością zamontować m.in. na kierownicy rowerowej, kasku, nadgarstku, deskorolce, narcie i innych akcesoriach sportowych. Dziecko będzie miało niezwykłą okazję pokazać świat z pierwszoosobowej perspektywy, niezależnie od tego co robi. Nagrywając i fotografując świat za pomocą GoPro Hero7 Black będzie mogło oddać się zabawie, bez obaw o to, iż sprzęt ulegnie uszkodzeniu.

GoPro Hero7 Black

Kamera sportowa GoPro Hero7 Black dostępna jest w cenie wynoszącej około 1900 złotych. Więcej informacji na temat tego urządzenia znajdziesz tutaj

EIZO FlexScan EV2457 - zadbaj o odpowiednią ergonomię w trakcie użytkowania komputera

Dając w prezencie EIZO FlexScan EV2457 obdarzasz nie tylko świetnej jakości monitorem, pozwalającym na wyświetlanie wysokiej jakości obrazu, ale również lepszym zdrowiem. Rozwiązania wykorzystywane przez ten model pozwalają na zbudowanie ergonomicznego stanowiska pracy, które umożliwi dziecku przyjęcie odpowiedniej postawy podczas siedzenia przed ekranem. Dodatkowo zadba o wzrok dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii.

EIZO FlexScan EV2457

EIZO FlexScan EV2457 został wyposażony w czujnik Auto EcoView, który dostosowuje jasność ekranu do warunków otoczenia. Dzięki temu ustawia optymalny poziom jasności dla każdej pory dnia (dodatkowo reaguje na zmiany natężenia światła powodowane wzrastającym zachmurzeniem itp.). Pozwala to na ustawienie odpowiedniego kontrastu i uniknięcie nadmiernemu męczeniu się oczu. Efekt ten wzmacnia pozbawienie typowego dla większości monitorów migotania i zastosowanie antyodblaskowej powłoki. Co więcej monitor ten oferuje tryb Paper Mode, który ogranicza emisję światła niebieskiego. Dzięki temu możliwe jest bardziej wydajne czytanie dokumentów i wyeliminowanie zmęczenia oczu. Pozwoli to Twojemu dziecku na efektywne czytanie materiałów do szkoły czy przesłanych na maila skanów.

Dzieci bardzo często przyjmują złą postawę podczas siedzenia przy biurku (dorośli zresztą też). Przyczyną tego są nie tylko złe przyzwyczajenia, ale także wykorzystywany sprzęt. Ekrany laptopów wymuszają trzymanie głowy pochylonej do przodu, co znacznie obciąża kręgi szyjne i powoduje wady postawy. Korzystanie z zewnętrznego monitora pozwala przyjąć wyprostowaną sylwetkę. Dodatkowo EIZO FlexScan EV2457 posiada stopkę z bardzo szerokim zakresem możliwości jej regulacji. Pozwala na obracanie ekranu, pochylanie, zmianę położenia jego wysokości czy zmianę orientacji z poziomej do pionowej. Wykorzystany panel IPS LCD z podświetleniem LED daje kąty widzenia 178 stopni w pionie i w poziomie. Dzięki temu nawet w sytuacji korzystania z monitora przez więcej dzieci (np. podczas wspólnego grania czy oglądania filmów), każde z nich może przyjąć poprawną i wygodną pozycję bez niepotrzebnego krzywienia się w celu spojrzenia na monitor pod odpowiednim kątem. Z EIZO FlexScan EV2457 w każdej pozycji obraz wygląda tak samo dobrze.

EIZO FlexScan EV2457

EIZO FlexScan EV2457 dostępny jest w cenie około 2069 złotych. Więcej informacji na temat tego modelu znajdziesz tutaj

EIZO Foris FS2434 - nie samą fotografią czy filmem dziecko żyje

EIZO Foris FS2434 został zaprojektowany z myślą o graczach, w szczególności tych, którzy chcą stworzyć stanowisko wielomonitorowe. Dzięki temu najmłodsi mogą w pełni oddać się radości grania w ulubione gry i zatopienia się w rozgrywce. Technologia Smart Visibility Technologies poprawia widoczność w ciemnych partiach obrazu i umożliwia na poprawienie wyników w ulubionych grach. Dzięki technologii Smart Resolution monitor EIZO Foris FS2434 zwiększy szczegółowość nieco starszych gier, co przełoży się pozytywnie na intensywność wrażeń.

EIZO Foris FS2434

EIZO Foris FS2434 został stworzony dla graczy, lecz w rzeczywistości może stanowić domowe centrum rozrywki. Znakomicie sprawdzi się podczas oglądania filmów, teledysków, ulubionych fotografii czy telewizji. Oprogramowanie G-Ignition i pilot zdalnego sterowania ułatwiają kontrolowanie ustawień. Panel IPS daje szerokie kąty widzenia, dzięki czemu zapewnia komfort użytkowania nie tylko pojedynczej osobie, ale także w sytuacji, gdy przed ekranem znajdzie się większe grono.

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanego EIZO FlexScan EV2457 model Foris FS2434 posiada stopkę, która daje szerokie możliwości regulacji. Technologia Flicker-Free Screen ogranicza migotanie wyświetlacza, dzięki czemu pozwala zmniejszyć zmęczenie oczu. Umożliwia to z kolei zadbanie o kondycję wzroku najmłodszych i zwiększa przyjemność użytkowania monitora.

EIZO Foris FS2434