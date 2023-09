Pierwsza próba Teleskopu Euclid pokazuje jego ogromny potencjał

Niemal miesiąc po wystrzeleniu z Przylądka Canaveral nowego Teleskopu Kosmicznego Euclid, należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej, aparatura wysłała na Ziemię pierwsze testowe zdjęcia - Wyglądają spektakularnie.



Niesamowite pierwsze obrazy nadesłane przez Kosmiczny Teleskop Euclid badający ciemna energię i ciemną materię

Euclid jest wyposażony w dwie kamery - kamerę VIS wykonującą zdjęcia o wysokiej rozdzielczości w świetle widzialnym i kamerę NISP przeznaczona do wykonywania pomiarów w świetle podczerwonym. Teleskop Euclid ma pomóc w dowiedzeniu się, w jaki sposób ciemna materia i ciemna energia wpływają na strukturę kosmosu. Pomoże to w lepszym zrozumieniu natury najstarszych obiektów we wszechświecie.