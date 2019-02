Pierwsze od 100 lat zdjęcia czarnej pantery z Afryki

Brytyjski fotograf przyrody Will Burrard-Lucas zapisał się na kartach historii dzięki niedawno wykonanym zdjęciom nieuchwytnej czarnej pantery w Kenii. Informacje o pojawianiu się czarnych panter - znanych również jako czarne lamparty - były stale obecne, to jednak do tej pory nie było przekonujących aktualnych dowodów fotograficznych. Około 11% wszystkich panter jest czarnych, ale uchwycenie ich na fotografiach w Afryce nie jest łatwym zadaniem.



Czarne pantery mają ten swoisty kolor z powodu nadmiaru melaniny, która sprawia, że skóra lub sierść wydają się czarne. Choć czarne pantery w Azji Południowo-Wschodniej zostały sfotografowane setki razy, poglądy o występowaniu tych rzadkich kotów w Afryce były w dużej mierze oparte na pogłoskach - do tej pory. Wszystko zmieniło się, kiedy zaczęły pojawiać się pogłoski, że w Laikipia Wilderness Camp w Kenii żyją czarne pantery.