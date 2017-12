Pierwsze oficjalne zdjęcia narzeczeńskie Księcia Harry'ego i Meghan Markle wykonał Alexi Lubomirski

Serwisy plotkarskie na całym świecie regularnie podniecają się nowymi wiadomościami z Zamku Windsor. Tym razem jednak okazja ku temu jest całkiem fotograficzna: Książę Harry i Meghan Markle opublikowali swoje pierwsze oficjalne zdjęcia narzeczeńskie. Za aparatem stanął znakomity fotograf polskiego pochodzenia o niewątpliwie arystokratycznym rodowodzie – Alexi Lubomirski. Narzeczeni, będący pod silnym wrażeniem jego wcześniejszych prac, osobiście poprosili go o realizację sesji zdjęciowej.

Prawdopodobnie z okazji 18 miesięcy oficjalnego trwania związku Księcia Harry’ego i Meghan Markle para zdecydowała się na realizację oficjalnej sesji narzeczeńskiej na terenach królewskiej posiadłości Frogmore House. Księcia i jego narzeczoną na zdjęciach uchwycił znakomity fotograf, a przy tym również arystokrata z pochodzenia, Alexi Lubomirski . W tej pełnej ciepła sesji narzeczeni zostali pokazani trzymając się za ręce z wyraźnie zaakcentowanym pierścionkiem zaręczynowym, do wykonania którego użyte zostały brylant z Botswany oraz dwa inne pochodzące jeszcze z kolekcji Księżnej Diany.

