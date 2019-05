Pierwsze w historii zdjęcie pandy albinosa

Od niezwykle rzadkiego „białego tygrysa” po całkowicie białe orki obserwowane na Oceanie Spokojnym, coraz więcej albinosów wśród zwierząt jest zauważanych na całym świecie. W Narodowym Rezerwacie Przyrody Wolong w południowo-zachodnich Chinach kamera aktywowana ruchem zrobiła ostatnio pierwsze w historii zdjęcie niezwykle rzadkiej, białej pandy.



Zdjęcie zostało zrobione w kwietniu 2019 r. Pokazuje niezwykłą pandę wędrującą przez bambusowy las o powierzchni 680 akrów, znajdujący się na wysokości 2000 metrów. Dzięki swojej charakterystycznej białej sierści, gigantyczna panda wygląda jak niedźwiedź polarny, który się zgubił. Na zdjęciu widać nie tylko białe futro i pazury, ale także czerwone oczy, co wskazuje, że jest to zwierzę z albinizmem - rzadką mutacją genetyczną, która powoduje utratę pigmentacji skóry, oczu i włosów. Ponieważ obraz jest nieco zamazany, naukowcy nie mogli określić płci pandy, ale zgadują, że ma ona od jednego do dwóch lat.