Pierwsze zdjęcia wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

Publikacja pierwszy zdjęć wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba była momentem przełomowym. Bez cienia przesady można powiedzieć, iż podzieliła historię nauki, eksploracji kosmosu i samej fotografii na dwa okresy - przed i po udostępnieniu tych obrazów. To początek wspaniałej naukowej misji, która dostarczy jeszcze wiele imponujących zdjęć i danych.



Pierwszym zdjęciem opublikowanym przez NASA i wykonanym za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba było tzw. "Głębokie pole Webba" wykonane kamerą bliskiej podczerwieni NIRCam. Jest to połączenie obrazów zarejestrowanych na różnych długościach fal - łączny czas ekspozycji wyniósł 12,5 godziny. Zdjęcie to przedstawia najgPierwłębsze spojrzenie w kosmos, jakie udało się dotychczas uzyskać ludzkości i przedstawia obiekty oddalone nawet o 13 miliardów lat świetlnych od Ziemi.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem