Aparat, który robi zdjęcia, gdy podekscytowany jest pies

Firma Nikon Asia postanowiła stworzyć specjalny aparat dla psa, który robi zdjęcia temu, co go ekscytuje - Dzięki takiemu rozwiązaniu można poznać, co naprawdę ma dla niego znaczenie w pism świecie.



Zobacz świat oczami psa dzięki fotografii W ramach projektu zatytułowanego Heartography (gra słów od serca i fotografii) zespół zamontował na klatce piersiowej specjalnie przygotowany aparat fotograficzny. Testerem tego rozwiązania był pies Grizzler. Aparat został podłączony do urządzenia, które wyzwala migawkę mierząc tętno zwierzaka. Gdy to przyspieszało, aparat wykonywał kolejne zdjęcie. Do opracowania tego rozwiązania wykorzystano zewnętrzny czujnik tętna i aparat kompaktowy Nikon Coolpix L31.