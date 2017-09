Pinnacle Studio 21 Ultimate z nowymi narzędziami do edycji

Pinnacle Studio 21 Ultimate, to najnowsza wersja oprogramowania do edycji nagrań wideo marki Pinnacle, oferująca nowe narzędzia, takie jak przejście z przeistaczaniem, korekcja obiektywu szerokokątnego, efekty malarskie i trójwymiarowe tytuły, pozwalające jeszcze łatwiej uzyskać profesjonalne rezultaty.

"Program Pinnacle Studio 21 Ultimate z usprawnionym i przeprojektowanym interfejsem zapewnia wyjątkowe środowisko edycji wideo, które jest dowodem na to, że profesjonalne narzędzia nie muszą być skomplikowane ani trudne do opanowania. Jeśli szukasz zaawansowanego edytora nagrań wideo, który umożliwia rozwijanie własnych umiejętności, program Pinnacle Studio będzie idealnym wyborem. Jego możliwości są porównywalne z profesjonalnymi narzędziami, ale jest łatwiejszy w obsłudze i tańszy. Jeśli już znasz środowisko Pinnacle Studio, zachwycisz się szybkością, prostotą i kontrolą, jakie zapewnia nowy tok pracy" — mówi Michel Yavercovski, starszy dyrektor działu ds. zarządzania produktami Pinnacle.

