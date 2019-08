Pinnacle Studio 23 Ultimate - zaawansowane opcje edycji wideo

Corel wprowadza do oferty Pinnacle Studio 23 Ultimate, najnowszą wersję flagowego oprogramowania do edycji wideo Pinnacle. Pakiet obejmuje zaawansowane rozwiązania, elastyczne elementy sterowania wykorzystujące klatki kluczowe oraz kreatywne efekty specjalne. Oferuje nowe narzędzia do maskowania wideo, usprawnioną edycję na osi czasu i inne ulepszeniom, inspirowane narzędziami klasy profesjonalnej. Opcje cyzelowania kolorów umożliwią użytkownikom pełną kontrolę nad procesem twórczym

i opracowywanie efektownych treści wideo.



Dzięki zaawansowanemu zestawowi funkcji program Pinnacle Studio Ultimate wyróżnia się bezkonkurencyjną wszechstronnością i dużymi możliwościami kontroli procesu twórczego w grupie produktów do edycji wideo przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych" — mówi Michel Yavercovski, starszy dyrektor działu ds. zarządzania produktami Pinnacle. "Maskowanie wideo to od dawna oczekiwana funkcja. Użytkownicy wersji beta są zachwyceni niezwykłymi efektami, jakie mogą uzyskać. Dodajmy do tego ulepszenia osi czasu, które usprawnią tok pracy" – dodał. Poza obsługą większej szybkości transmisji bitowej i optymalizacją sprzętową Intel Quick Sync Video, program Pinnacle Studio 23 Ultimate oferuje następujące funkcje i udoskonalenia: Nowość: maskowanie wideo: z pomocą tego narzędzia użytkownicy zyskują wyższy poziom kontroli twórczej. Mogą ulepszać lub usuwać elementy nagrania wideo, stosować rozmycie twarzy, klonować obiekty, dodawać selektywne efekty w dowolnej części klipu, nakładać warstwy tekstowe i kształty i tworzyć maski tekstowe.

z pomocą tego narzędzia użytkownicy zyskują wyższy poziom kontroli twórczej. Mogą ulepszać lub usuwać elementy nagrania wideo, stosować rozmycie twarzy, klonować obiekty, dodawać selektywne efekty w dowolnej części klipu, nakładać warstwy tekstowe i kształty i tworzyć maski tekstowe. Nowość: usprawnienia osi czasu: wydajna praca i porządkowanie osi czasu są możliwe dzięki nowemu systemowi Clip Nesting. Użytkownicy z łatwością mogą grupować wiele klipów, uporządkowując oś czasu lub zbiorczo stosując przejścia i efekty. Ulepszone elementy sterowania klatkami kluczowymi umożliwią precyzyjne dostosowywanie przejść i efektów.

wydajna praca i porządkowanie osi czasu są możliwe dzięki nowemu systemowi Clip Nesting. Użytkownicy z łatwością mogą grupować wiele klipów, uporządkowując oś czasu lub zbiorczo stosując przejścia i efekty. Ulepszone elementy sterowania klatkami kluczowymi umożliwią precyzyjne dostosowywanie przejść i efektów. Ulepszenie: cyzelowanie koloru: ulepszenie kolorów i ustalenie tonu nagrania wideo dzięki kompletnym elementom sterowania cyzelowaniem koloru, oferującym ustawienia wstępne profili LUT oraz ulepszone opcje klatek kluczowych. Program pozwala na oszczędność czasu, dzięki kopiowaniu i wklejaniu atrybutów kolorów pomiędzy klipami. Program umożliwia użycie nowych funkcji Selektywnego Wektoroskopu, optymalizujących korekcję kolorów dla konkretnego obszaru w filmie. Możliwe jest również dostosowanie odcieni skóry, co pozwala uzyskać bardziej naturalny wygląd, poprawić i dopasować kolory pomiędzy klipami.

ulepszenie kolorów i ustalenie tonu nagrania wideo dzięki kompletnym elementom sterowania cyzelowaniem koloru, oferującym ustawienia wstępne profili LUT oraz ulepszone opcje klatek kluczowych. Program pozwala na oszczędność czasu, dzięki kopiowaniu i wklejaniu atrybutów kolorów pomiędzy klipami. Program umożliwia użycie nowych funkcji Selektywnego Wektoroskopu, optymalizujących korekcję kolorów dla konkretnego obszaru w filmie. Możliwe jest również dostosowanie odcieni skóry, co pozwala uzyskać bardziej naturalny wygląd, poprawić i dopasować kolory pomiędzy klipami. Ulepszenie: opcje eksportu: nowa wersja oprogramowania pozwala skorzystać z ulepszonych opcji eksportu oraz użycia opcji kanału alfa do eksportowania projektów z przezroczystymi tłami i możliwość przekształcania nagrania wideo w pliki GIF, co ułatwia ich wyświetlanie online na różnych platformach. Umożliwia płynne przetwarzanie wielu plików jednocześnie lub używanie nowego kolejkowania wsadowego.

nowa wersja oprogramowania pozwala skorzystać z ulepszonych opcji eksportu oraz użycia opcji kanału alfa do eksportowania projektów z przezroczystymi tłami i możliwość przekształcania nagrania wideo w pliki GIF, co ułatwia ich wyświetlanie online na różnych platformach. Umożliwia płynne przetwarzanie wielu plików jednocześnie lub używanie nowego kolejkowania wsadowego. Ulepszenie: efekty firmy NewBlueFX: nowe oprogramowanie do obróbki materiałów video zawiera również opcję NewBlue Audio Essentials, usprawniającą przetwarzanie dźwięku i umożliwiającą dodawanie efektów dźwiękowych, takich jak chór, opóźnienie, echo lub przester. Popularny pakiet NewBlue zawiera efekty wideo premium. Reklama

i nie tylko. Dostępność Pinnacle Studio 23 Ultimate Programy Pinnacle Studio 23 Ultimate, Pinnacle Studio 23 Plus oraz Pinnacle Studio 23 są teraz dostępne w językach: polskim, angielskim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim i włoskim. Sugerowana cena detaliczna wersji Pinnacle Studio 23 Ultimate wynosi 439 PLN, Pinnacle Studio 23 Plus 325 PLN, a Pinnacle Studio 199 PLN. Dostępne są też ceny zakupu uaktualnień.

Autor: Materiały prasowe