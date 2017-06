Pixel Peeper – narzędzie do odczytywania ustawień obróbki Lightrooma i ACR z metadanych zdjęcia

Czy wiecie, że za pomocą darmowego narzędzia internetowego możecie dowiedzieć się, jakim zabiegom edycyjnym zostało poddane zdjęcie, które właśnie podziwiacie? No, nie jest to do końca prawda, ale jeżeli fotografia poddana została obróbce w Lightroomie lub photoshopowym module Adobe Camera Raw oraz nie usunięto z niej warstwy metadanych, to istnieje spora szansa na to, że dowiecie się o niej więcej, niż moglibyście marzyć. A wszystko to za pomocą usługi Pixel Peeper stworzonej przez Piotra Chmolowskiego w ramach zupełnie prywatnego projektu.

Pomysł jest bardzo prosty i z gatunku tych, przy których można pomyśleć sobie: "jakim cudem nikt jeszcze na to nie wpadł?". Wiele osób wie bowiem (a ci, którzy nie wiedzą, powinni się dowiedzieć), że aplikacje Lightroom oraz Adobe Camera Raw zapisują wszystkie dokonane przez siebie zmiany w obszarze tzw. metadanych zdjęcia, a konkretnie w polach XMP. Metadane XMP przechowują informacje o dokonanych zabiegach edycyjnych w taki sam sposób, jak EXIF przechowuje informacje o ustawieniach aparatu podczas wykonania zdjęcia, a IPTC dane o autorze. Narzędzie o wdzięcznej nazwie Pixel Peeper (https://pixelpeeper.io/) potrafi odczytać te dane oraz przedstawić je w sposób imitujący interfejs modułu Develop w Lightroomie.