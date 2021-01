Imponujące mikrofotografie płatków śniegu

Zawsze wypatrujemy białych świąt i niestety od jakiegoś czasu spotykało nas rozczarowanie, tak stało się na przeważającym obszarze Polski i w tym roku - Aby choć trochę było w tym noworocznym czasie śniegu, warto obejrzeć śniegowe płatki pod mikroskopem. Fotograf Nathan Myhrvold wykonał imponujące zbliżenia płatków śniegu, pozwalając przyjrzeć się ich wszystkim szczegółom i zapoznać z ich niebywałymi kształtami.



Zobacz płatki śniegu pod mikroskopem

Aby uchwycić tak wyraźne zdjęcia płatków śniegu pochodzący z Seattle fotograf udał się do Fairbanks na Alasce i Yellowknife znajdującego się na Terytoriach Północno-Zachodnich w Kanadzie, gdzie temperatura spada do 30 stopni poniżej zera. "Woda to powszechna substancja, która jednak odkrywa nieznane obrazy. Misterne piękno płatków śniegu wywodzi się z ich krystalicznej struktury, która jest bezpośrednim odzwierciedleniem mikroskopijnych aspektów cząsteczki wody" zdradza Nathan Myhrvold.