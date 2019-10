Zaktualizowane wersje plecaków Lowepro Pro Trekker dla fotografów outdoorowych

Lowepro zaprezentowało nowe wersje outdoorowych plecaków dla fotografów z serii Pro Trekker. Zostały one zaprojektowane z myślą o tych, którzy chcą zabrać w teren pokaźną ilość sprzętu. Poznaj bliżej ich specyfikację i dostępne warianty.



Nowe plecaki Lowepro dostępne są w trzech wariantach - BP 350 AW II, BP 450 AW II i BP 550 AW II. Różnią się one przede wszystkim pojemnością. Dostępna jest również zaktualizowana wersja plecaka łączącego w sobie zalety walizki RLX 450 AW II. Model ten posiada rączkę i kółka, które umożliwiają prowadzenie go tak jak tradycyjną walizkę.

