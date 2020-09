Sony udostępniło darmowy konwerter plików HEIF na JPG i TIFF

Pliki HEIF mają zastąpić JPG, zapewniając jeszcze większą funkcjonalność (umożliwiają na przykład zapisywanie informacji o sekwencji zdjęć) i mniejszą utratę jakości przy zwiększonej kompresji - Teraz Sony udostępniło darmowy konwerter tego formatu plików, który jest bardzo prosty w obsłudze. Jest jednak pewne małe „ale”.



Oprogramowanie do konwersji plików HEIF na JPG lub TIFF można pobrać za darmo ze strony Sony. Aby móc ją ściągnąć konieczne jest podanie modelu i numeru seryjnego posiadanego aparatu Sony. Jednocześnie internauci donoszą, że wygląda na to, iż podanie każdego 7-cyfrowego numeru będzie zaakceptowane przez aplikację.

