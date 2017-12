Podniebne studio – Jesper Gronnemark fotografuje skoczka w locie z użyciem światła błyskowego

Dla większości fotografów wykonywanie zdjęć oznacza dobieranie środków i technik odpowiednich do określonych warunków. Są jednak i tacy, dla których dobra fotografia wiąże się z przekraczaniem granic – technicznych, wytrzymałościowych, odwagi... Ważne, żeby zrobić coś, czego wcześniej nie zrobił jeszcze nikt. Fotograf ekstremalny Jesper Gronnemark bez wątpienia należy do tej drugiej grupy. Jego najnowszy projekt w założeniu polegać miał na uchwyceniu skoczka spadochronowego w powietrzu z wykorzystaniem technik studyjnych, m.in. światła flesza. Przekonajcie się sami, jak realizowana była sesja i jakie dała efekty.

Sięgnięcie po studyjną lampę błyskową raczej nie jest czymś, co przychodzi do głowy podczas planowania sesji zdjęciowej w powietrzu z udziałem skoczków spadochronowych. Choć z drugiej strony – móc tak doświetlić cienie, robić zdjęcia pod słońce, uchwycić odbicie światła w lustrzanych okularach skoczka... To by było coś, nieprawdaż? Tak zapewne musiał myśleć duński Jesper Gronnemark, gdy planował swój projekt promujący konkurs fotograficzny Red Bull Illume.