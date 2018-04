Podróżnik z aparatem. Max Muench dzieli się swoim doświadczeniem

Max Muench zafascynował się fotografią podróżniczą, gdy dołączył do kolektywu niemieckich fotografów, wykonujących zdjęcia krajobrazowe. Założeniem grupy jest podkreślanie walorów, które ich kraj ma do zaoferowania pod względem natury i przygody i pokazanie, że nie zawsze trzeba podróżować daleko, aby odkryć niesamowite miejsca. „Każdy z nas to z natury podróżnik - i wszyscy tworzyliśmy nastrojowy styl fotografii podróżniczej, ponieważ woleliśmy jeździć na zdjęcia w deszczu, we mgle lub śniegu. Wychodziliśmy w plener, gdy nikogo nie było w pobliżu” – mówi fotograf.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

To powód, dla którego fotografie Maxa Muencha są nieco bardziej mroczne i często przedstawiają oddaloną postać w rozległym krajobrazie. "Chcę, aby moje zdjęcia pokazały, jak majestatyczna jest natura i że ludzie są tylko niewielką częścią większej całości - i że powinni zachowywać się tak, by szanować i dbać o swoje środowisko" – mówi Muench. Max Muench stara się widzieć każde miejsce nowymi oczami, bez uprzedzeń i porównań. Otwartość jest umiejętnością, którą ludzie tracą z wiekiem, więc warto zachować w sobie dziecko, które za każdym razem, tak jakby po raz pierwszy, widzi lecący balon.