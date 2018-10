Podstawy fotografii: Migawka

Słownik terminów fotograficznych przeprowadza Czytelników przez najważniejsze pojęcia, obejmując zarówno podstawy fotografii, jak i nieco bardziej zaawansowane pojęcia. Pozwoli poznać i uzupełnić wiedzę z zakresu fotografii oraz jej praktyczne wykorzystania.



Dziś hasło: Migawka. Zapraszamy do lektury.

Współcześnie stosowane migawki są znacznie bardziej zaawansowane. Najszybsze z modeli używanych w seryjnie produkowanych aparatach umożliwiają stosowanie czasów do 1/8000 części sekundy (w przypadku migawki elektronicznej 1/32000 s).

Tradycyjnie za migawkę w aparacie fotograficznym uznaje się mechanizm, który w odpowiednim momencie odsłania na określony czas, a następnie z powrotem zasłania element światłoczuły. U początków fotografii obywano się bez tego elementu, a odpowiedni czas naświetlania osiągano poprzez ręczne zdejmowanie i zakładanie dekielka zasłaniającego obiektyw. Mechaniczna migawka po raz pierwszy została zastosowana przez fizyków Fizeau i Foucaulta w 1845 roku. Był to prosty typ zapadkowy, który umożliwiał fotografowanie przy czasach rzędu około 1/20 sekundy.

