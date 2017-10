Poetycka kompozycja światła i cienia na czarno-białych fotografiach Jeanloupa Sieffa w Berlinie

Jeanloup Sieff potrafi w mistrzowski sposób połączyć na fotografiach przyrodę, krajobrazy, modę i nagość. Do 16 grudnia można będzie obejrzeć w Galerie 36 w Berlinie wystawę jego prac zatytułowaną Shadow Lines. Fotograf z niezwykłym kunsztem operuje światłem i cieniem, pokazując na 48 czarno-białych zdjęciach swoje osobiste spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość. Ekspozycja obejmuje fotografie powstałe w okresie od końca lat 60. do lat 90. XX wieku

