Pojazdy i postacie z Gwiezdnych Wojen odwiedzają Paryż

Laurent Pons skutecznie wykorzystał zdolność fotografii do tworzenia iluzji. Jego prace przedstawiają miejskie sceny, w których uczestniczą bohaterowie i pojazdy z sagi Star Wars. Nie jest to jednak opowieść o międzygalaktycznym starciu dziejącym się wśród zabudowań, ale o chęci zintegrowania się przybyszów z odległej galaktyki z otoczeniem. Dzięki umiejętnemu dopasowaniu tonacji i oświetlenia, Laurent Pons udanie skomponował wszystkie elementy.

Akcja toczy się w Paryżu. R2-D2 i C-3PO odwiedzają Luwr i Wieżę Eiffla, Sokół Millenium unosi się nad Sekwaną, pojazdy AT-AT poznają miasto a Darth Vader doczekał się własnego pomnika. Oczywiście to nie wszystkie atrakcje, które przygotował dla fanów sagi Laurent Pons.

