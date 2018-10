Polacy zwycięzcami konkursu fotograficznego New East Photo Prize 2018

Zdobywcą nagrody Fabrika Travel Photography Prize został Karol Pałka za cykl Gmach, na który składają się fotografie pustych wnętrz, w których urzędowała władza komunistyczna. Drugim Polakiem, który otrzymał nagrodę specjalną Mentorship Award jest Michał Solarski za projekt Infirmi, który jest opowieścią o dawnych czasach sanatoriów w całej przestrzeni postsowieckiej.



Organizatorem konkursu jest Calvert 22 Foundation, koncentrująca się na współczesnej kulturze i kreatywności Nowego Wschodu (Europa Wschodnia, Rosja, Bałkany i Azja Środkowa). Konkurs New East Photo Prize ma na celu poszerzenie percepcji Nowego Wschodu za pośrednictwem fotografii. W tym roku do konkursu napłynęło tysiące zgłoszeń z 26 krajów.

