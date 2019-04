Polak uznany najlepszym na świecie twórcą fotografii czarno-białej

12 kwietnia ogłoszono wyniki prestiżowego Konkursu Fotograficznego One Eyeland. Pierwsze miejsce zajął w nim polski fotograf Szymon Brodziak, potwierdzając tym samym swoje miejsce w światowej czołówce artystów zajmujących się fotografią czarno-białą.

"Dobre zdjęcie to takie, które wzbudza emocje, skłania do refleksji i nie pozostawia widza obojętnym" – mówi zdobywca pierwszej nagrody w konkursie na najlepszego twórcę światowej fotografii czarno-białej – Szymon Brodziak. I faktycznie twórczość Polaka nie pozostawiła jury (oceniającego blisko 2 000 zgłoszeń z 65 krajów) obojętnym, bo został przez nie wyjątkowo doceniony. Za swoje monochromatyczne prace (Drzewo, Żywopłot, Ballerinas, Rolls-Royce, Noti, Molo, Loop, Labirynt i Ana Portret) uzyskał aż 90 punktów (!), zdecydowanie wyprzedzając w rankingu pozostałych laureatów.

Mistrzostwo ponownie potwierdzone

Nagroda One Eyeland to kolejny laur dla Szymona Brodziaka – jego twórczość doceniano już wielokrotnie. Jeszcze jako student otrzymał nagrodę Johnnie Walker Keep Walking Award za "ciągłe urzeczywistnianie swoich marzeń oraz pasję wyznaczania nowych ścieżek w poszukiwaniu piękna". I tak kolejne z jego marzeń urzeczywistniło się, gdy w 2013 roku podczas Festiwalu Filmowego w Cannes został uznany przez jury FashionTV Photographers Awards za najlepszego na świecie fotografa czarno-białych kampanii reklamowych.

W 2015 roku Szymon Brodziak, dzięki wystawie "Newton.Horvat.Brodziak", stał się najmłodszym artystą i pierwszym Polakiem, którego prace wystawiono w prestiżowym Muzeum Fotografii – Fundacji Helmuta Newtona w Berlinie.

Kolejny rok przyniósł artyście następne sukcesy. W Stanach Zjednoczonych zdobył pierwsze miejsce w kategorii Moda w dwóch konkursach: International Photography Awards (2016) oraz w nagradzającym najlepsze zdjęcia monochromatyczne na świecie Black & White Spider Awards (2016).

Jego prace są także stale doceniane w Europie, gdzie w ostatnich latach otrzymał liczne medale i wyróżnienia w kilku edycjach międzynarodowego konkursu Prix de la Photographie Paris, zarówno za kampanie reklamowe, jak i projekty autorskie, w tym tytuł najlepszego fotografa reklamowego roku 2016.

Visualteller myślący czernią i bielą

Szymon Brodziak, z wykształcenia ekonomista – z pasji fotograf, sam siebie określa mianem "visualtellera", czyli osoby opowiadającej historie poprzez fotografie. "Myślę czernią i bielą, patrzę w czerni i bieli i widzę kadry czarno-białe" – mówi Brodziak.

A w jego wyjątkowych, monochromatycznych historiach, które są niczym kadry z nigdy nienakręconych filmów, główną rolę grają kobiety, które, jak sam przyznaje, uwielbia fotografować. To właśnie ich czarno-białe wizerunki, w zaskakujących lokalizacjach

i pozach, nie pozostawiają widza obojętnym i sprawiają, że zdjęcia, które Brodziak tworzy do kampanii reklamowych same stają się dziełami o niepowtarzalnym charakterze.

Artysta jednak zawsze pozostawia ich interpretację odbiorcy, powtarzając przy tym swoje motto: "Jesteś tym, co widzisz". A żeby widzieć mogło więcej osób, pod koniec 2014 roku Szymon opublikował swój pierwszy album fotograficzny "BRODZIAK ONE", który miał swoją oficjalną premierę w Rzymie. Można w nim znaleźć blisko 300 monochromatycznych zdjęć podsumowujących pierwsze 10 lat zawodowej działalności Brodziaka. W albumie znalazła się także osobista dedykacja od June Newton – żony legendarnego fotografa Helmuta Newtona, który dla polskiego artysty jest mistrzem fotografii. Obecnie Brodziak pracuje nad zupełnie nowym albumem, prezentującym jego projekty z ostatnich lat, który ma zostać opublikowany jeszcze w tym roku.

#brodziakpower – dobro wraca

Jednak dla Szymona Brodziaka ważne są nie tylko wyróżnienia, które otrzymuje za swoją twórczość, ale także dobro, które dzięki swojej pracy może szerzyć. Dlatego też nagroda One Eyeland to nie jedyny sukces artysty w bieżącym miesiącu. 5 kwietnia podczas licytacji, która odbyła się w warszawskim Domu Aukcyjnym Desa Unicum w ramach kolacji charytatywnej zorganizowanej przez Naszą Fundację na rzecz dzieci z Domu Dziecka Pod Lipami w Radymnie, czarno-biała sesja w wykonaniu Szymona Brodziaka została wylicytowana za rekordową kwotę 195 000 złotych.

Szymon Brodziak - nagrodzone zdjęcia

Ponadto artysta stale wydaje specjalne edycje druków i fotografii oraz bierze udział w aukcjach, dzięki którym do tej pory na cele charytatywne udało się zebrać ponad 150 000 złotych.

Prace Szymona Brodziaka można obejrzeć i kupić w jego autorskich galeriach fotografii w Poznaniu i Warszawie, a także online na stronie www.szymonbrodziak.com, gdzie znajdują się także informacje i materiały filmowe o artyście i jego twórczości.