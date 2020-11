Gdy stare spotyka nowe - malowanie światłem na portretach wykonanych Polaroidem

Aparaty natychmiastowe Polaroid wyczarowują zdjęcia rodem z lat 90-tych, ale fotograf Jason Page tchnie w nie ducha XXI wieku - Korzystając z nowszego modelu Polaroida OneStep+ łączy nowoczesne techniki malowania światła z - można rzecz - tradycyjną techniką fotograficzną. Zobacz efekty jego pracy.



Polaroid był zawsze popularną techniką fotograficzną - nawet jeśli nie każdy ją wykorzystywał, to specyfika uzyskiwanych za jego pomocą obrazów raczej dla mało kogo jest czymś nowym. Jednakże Jason D. Page udowadnia, że można wykorzystać Polaroida w unikatowy sposób i stworzyć wyjątkową sztukę. Stosując malowanie światłem i długie czasy naświetlania dostępne w aparacie OneStep+ za pośrednictwem bezprzewodowej łączności Bluetooth tworzy świetne portrety.

