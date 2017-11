Polaroid Insta-Share – moduł do Motoroli Z umożliwiający natychmiastowy wydruk zdjęcia

Bezpośrednie drukowanie zdjęć ze smartfona na materiale dedykowanym do fotografii natychmiastowej nie jest niczym nowym – na rynku dostępne są m.in. drukarki Polaroid Zip Printer czy FujiFilm Instax Share. Jednakże tym, co wyróżnia nowy produkt Motoroli i Polaroida, jest możliwość zamocowania akcesorium na tylnej obudowie smartfona, co przekształca go w swoisty aparat natychmiastowy. Drukarka to kolejny produkt z serii Moto Mods obejmującej moduły mocowane do telefonów z serii Motorola Z.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Polaroid Insta-Share wykorzystuje znany wcześniej papier Polaroid Premium ZINK Zero-Ink umożliwiający wydruk odpornych na rozmazywanie zdjęć o wymiarach 5,08 x 7,62 cm. Fotografie można wykorzystać jako naklejki – specjalna warstwa adhezyjna pozwala na przymocowanie ich do różnych powierzchni. Takie zdjęcia nie powstają przy pomocy tuszu, tylko na zasadzie naświetlania materiału i reakcji chemicznej.