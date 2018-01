Polaroid Land 100 w niewiarygodnej cenie na aukcji eBay – to może być prototyp!

Stare aparaty fotograficzne cieszą się obecnie popularnością większą, niż kiedykolwiek dotąd. Zarówno modele tanie, występujące pospolicie, jak i perełki osiągające astronomiczne ceny pojawiają się na rynku wtórnym z dużą regularnością. Czasem jednak można trafić na coś naprawdę niezwykłego, jak na przykład egzemplarz aparatu natychmiastowego Polaroid Land 100 w astronomicznie wysokiej cenie 6 tysięcy dolarów. Dlaczego aż tak drogo? Kolekcjoner odpowiedzialny za tę aukcję jest przekonany, że wpadł mu w ręce jeden z prototypów tego kultowego aparatu.

Są stare aparaty, które na aukcjach osiągają astronomiczne ceny, a są też takie, które można kupić za grosze. Czasem jednak trafia się coś na pozór pospolitego, co po bliższym zbadaniu okazuje się być prawdziwym rarytasem. Być może to jest właśnie taki przypadek.

