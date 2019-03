Polaroid Originals OneStep2 VF - letnia, limitowana wersja

Polaroid Originals OneStep2 VF Summer Blue to kolor wyróżniający limitowaną edycję. Podobnie jak standardowy OneStep 2 VF jest to najnowsza wersja aparatu do zdjęć natychmiastowych OneStep2 i jest wyposażona w wizjer o szerszym polu widzenia, co znacznie ułatwia kadrowanie obiektów.





Aparat jest nadal wierny tradycji i jest całkowicie analogowy, dodatkowo posiada wbudowany akumulator z możliwością ładowania przez USB. Wyposażony został także w samowyzwalacz. Polaroid Originals OneStep2 VF Prosta obsługa

Solidna, stylowa , rozpoznawalna konstrukcja plus nowoczesne funkcjonalności

Duży optyczny wizjer

Wysokiej jakości obiektyw zapewnia najlepszą jakość polaroidów

Minimalny punkt ostrości już od 0,6 metra

Mocna wbudowana lampa błyskowa

Działa z nowym ładunkiem i-Type i klasyczną 600

Akumulator o długiej żywotności z łatwym ładowaniem przez USB

