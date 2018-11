Polska fotografia aktu artystycznego

Nagie ciało kobiety jest cząstką wieczności nie do objęcia oczyma mężczyzny - William Blake. Kobieta: ciało najbardziej nagie ze wszystkich istot żywych, jasne i o największym blasku - Antoine de Saint-Exupéry. Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobieta - Napoleon Bonaparte.