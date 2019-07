Polska jest piękna - konkurs fotograficzny

SwiatObrazu wraz z CEWE, wiodącym ekspertem na rynku druku fotografii, zapraszają do udziału w wyjątkowym konkursie fotograficznym „Polska jest piękna”. Nie każdy ma możliwość podróżowania na skraj świata i nie jest to konieczne aby odkrywać i fotografować magię otaczającej nas rzeczywistości. Wszystko co potrzebne do wykonania pięknych zdjęć znajduje się w zasięgu ręki, niezależnie od wybranej tematyki.



Chcemy poznać Twój mikroświat przez pryzmat Twojego postrzegania. Uchwyć piękno wokół siebie, zatrzymaj moment który Cię zachwycił i podziel się nim w konkursie fotograficznym „Polska jest piękna”!

Nieustannie podkreślamy, że dopiero wydrukowana fotografia jest podsumowaniem pracy nad zdjęciem i reprezentuje finalny efekt. Dlatego tak istotna jest dla nas współpraca z firmą CEWE. Ich wieloletnie doświadczanie to gwarancja wysokiej jakości wydruków, które pozwalają oku niemal namacalnie odczuwać detale, chłonąć kolory i badać fakturę przedstawionych obiektów. Choć fotografia cyfrowa wyraźnie ograniczyła liczbę drukowanych zdjęć, a fotografie częściej przechowywane są w pamięci komputerów i urządzeń mobilnych, to jednak nic nie zastąpi fizycznego obcowania ze zdjęciem, a wydruk pozostaje najbardziej cenionym medium dla fotografii. Konkurs fotograficzny "Polska jest piękna" Tematem konkursu fotograficznego jest ukazanie piękna Polski, w którym fotograf ma za zadanie uzmysłowić odbiorcy charakter miejsca, jego esencję i emocje z nim związane. W konkursie fotograficznym udział może wziąć każdy, zgłaszając zdjęcie od 2 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Uwaga: Zgłoszone zdjęcia muszą zawierać opis miejsca, w którym powstały. By zgłosić fotografię do konkursu fotograficznego "Polska jest piękna", należy zalogować się lub zarejestrować i zalogować ) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do kategorii konkursowej w profilu Użytkownika. Regulamin Nagrody I miejsce kupon rabatowy o wartości 1000 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 1000 zł na CEWE FOTOOBRAZY

Aparat fotograficzny Panasonic Lumix DC-FZ82 II miejsce kupon rabatowy o wartości 500 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 500 zł na CEWE FOTOOBRAZY III miejsce kupon rabatowy o wartości 300 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 300 zł na CEWE FOTOOBRAZY IV -X miejsce kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOOBRAZY CEWE FOTOKSIĄŻKA to idealna oprawa dla zdjęć z wakacji, rodzinnych spotkań. To nie tylko pamiątka na lata, ale również doskonały prezent dla najbliższych. CEWE FOTOKSIĄŻKĘ zaprojektować można w darmowym programie CEWE FOTOŚWIAT (dostępnym na stronie to idealna oprawa dla zdjęć z wakacji, rodzinnych spotkań. To nie tylko pamiątka na lata, ale również doskonały prezent dla najbliższych. CEWE FOTOKSIĄŻKĘ zaprojektować można w darmowym programie CEWE FOTOŚWIAT (dostępnym na stronie www.cewe.pl ), gdzie dostępne są gotowe szablony okolicznościowe oraz tysiące elementów graficznych (ramki, kliparty, tła). CEWE FOTOOBRAZ pozwoli zachować Twoje ulubione ujęcia w dużym formacie. Daje on możliwość wydruku zdjęć na płótnie, matowej płycie alu-dibond, na drewnie czy też nadruku za szkłem akrylowym. Szeroki wybór materiałów oraz formatów to komfort idealnego dopasowania fotoobrazu do każdego wnętrza.

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl