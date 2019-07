Polska jest piękna - zobacz zdjęcia

Trwa konkurs fotograficzny „Polska jest piękna”. Nie każdy ma możliwość podróżowania na skraj świata i nie jest to konieczne aby odkrywać i fotografować magię otaczającej nas rzeczywistości. Wszystko co potrzebne do wykonania pięknych zdjęć znajduje się w zasięgu ręki, niezależnie od wybranej tematyki.





Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl