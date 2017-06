Polska mniejszych miast - spotkanie z Filipem Springerem w Zielonej Górze

Jak wygląda Polska z perspektywy mieszkańców średnich miast? Podtytuł książki "Miasto Archipelag" stanie się pretekstem do rozmowy o sytuacji mniejszych miast w Polsce. Każde z nich ma niepowtarzalny charakter, a jednocześnie wszystkie są tak bardzo do siebie podobne. Łączy je wiele kwestii, takich jak ucieczka młodych do większych ośrodków, problemy mieszkaniowe, marazm codzienności czy trudność utrzymania ładu przestrzennego. Podczas spotkania nawiążemy m.in. do publikacji "13 pięter", "Miasto Archipelag" oraz "Księga Zachwytów".

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Filip Springer - reporter i fotograf. Autor książek poświęconych przestrzeni i architekturze. Stypendysta Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Herodot im. Ryszarda Kapuścińskiego. Nominowany do najważniejszych nagród literackich w kraju. Jego książki tłumaczone są na angielski, niemiecki, rosyjski i węgierski. (ze strony wyd. Karakter)