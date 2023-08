Polskie malarstwo współczesne - jak ono wygląda?

Zastanawiając się nad tym pytaniem, warto zajrzeć do internetowej Galerii Wiele Sztuki. Znajdują się tu dzieła artystów dopiero zyskujących sławę oraz tych już znanych. Obrazy można zakupić i podziwiać we własnym wnętrzu delektując się stylistyką, w jakiej zostały wykonane.

Internetowa galeria sztuki jako dostęp do innego świata

Pomimo ogromu kiczu jest jeszcze wielu ludzi na tym świecie, którzy cenią sobie prawdziwą sztukę. Są też artyści, którzy ją tworzą – od rzemieślników projektujących wysokiej jakości ubrania czy biżuterię po poetów i malarzy. To właśnie dzięki nim nasza rzeczywistość tak często nabiera kolorów, a życie przestaje być szare. Istotnym komponentem szczęśliwego życia jest pasja. Dla jednych tą pasją jest tworzenie, dla innych posiadanie dzieł, ich interpretacja czy wpatrywanie się w każdy detal. Dlatego ważne jest finansowe wsparcie, jakie otrzymują artyści w zamian za swoją pracę. Dziś tak wiele przedmiotów jest wytwarzanych w ogromnych fabrykach na masową skalę. Tworzymy produkty, które za chwilę zostaną wyrzucone. Natomiast sztuka taka nie jest. Każdy obraz to unikatowe dzieło, opowiadające swoją historię. Zajrzyj do Galerii Wiele Sztuki, by się zainspirować.

Dzięki galerii sztuki online można oglądać i kupować prace polskich malarzy

W Galerii Wiele Sztuki możemy poczuć się naprawdę zainspirowani różnym spojrzeniem na świat i wieloma tematami, jakie artyści podejmują na swoich obrazach. Niektóre z nich to piękne krajobrazy, inne są wyrafinowanymi autoportretami, ale łączy je wszystkie jedno: są dziełami polskich malarzy. Wielu z nich to osoby młode, pełne pasji i pragnące rozwijać swój warsztat. Nie zapomnijmy jednak o znanych artystach, których dorobek jest cenny dla polskiej kultury – oni również zasługują na naszą uwagę. To niezwykłe, że surrealizm i impresjonizm, choć liczą sobie już tyle lat, nadal posiadają swoich zwolenników w postaci malarzy oraz zainteresowanych sztuką współczesną widzów. Interesująca jest również różnorodność technik malarskich wykorzystanych przez artystów do stworzenia pracy – od węgla na papierze po farby akrylowe zastosowane na płótnie. Jedne wręcz kipią kolorami i przeróżnymi tonami róży, czerwieni, niebieskiego czy zieleni. Inne są stonowane, ze zdecydowaną przewagą szarego, czerni oraz bieli. Wiele z nich ma widoczną strukturę nałożonej farby, inne podobne są wręcz do fotografii, świetnie oddając rzeczywistość.





Co charakteryzuje dzieła w Galerii Wiele Sztuki?

Nasza Galeria prezentuje prace, które dzięki starannej selekcji pod kątem wartości artystycznej są dobrym i przekrojowym przykładem współczesnego polskiego malarstwa. Mamy obrazy, na podstawie których możemy dokonać jego analizy i wyrobić sobie pogląd na temat najważniejszych trendów i tematów, które są poruszane obecnie przez młodych twórców. Dzięki niej widzimy, że polscy artyści szeroko czerpią inspiracje z wielu szkół i kierunków. Od abstrakcji geometrycznej czy organicznej, poprzez prace inspirowane surrealizmem i impresjonizmem do klasycznych, akademickich pejzaży czy portretów. Bardzo cieszy przy tym fakt, że wielu młodych artystów z powodzeniem tworzy swoje własne, charakterystyczne style malowania obrazów, czego świetnym przykładem są prace Filipa Rzodkiewicza, studenta IV roku ASP w Gdańsku, którego reprezentuje nasza Galeria. Równie szeroka jest paleta stosowanych technik: od tradycyjnych farb olejnych do skomplikowanych, autorskich technik mieszanych wykorzystujących różne materiały, takich jak np. szkło wodne. Zauważalne są również nawiązania do innych dzieł powstałych na przestrzeni wieków. Mowa tu zarówno o malarstwie, jak i literaturze, a także pozostałych rodzajach twórczości artystycznej, ale nie tylko niej – również tej czysto użytkowej, która zewsząd nas otacza. Współcześni malarze świadomi są wagi psychologii, co widać w pracach wielu z nich. Obrazy mają zatem nie tylko walor estetyczny, ale i ekspresywny. Mogą skłonić one do głębszej analizy własnych uczuć, emocji czy zachowania.