Połykanie aparatu zastąpi tradycyjną kolonoskopię 

Ponad 2000 pacjentów w Szkocji połknęło maleńką kamerę w kształcie pigułki, aby poddać się badaniu przesiewowemu w kierunku raka jelita - Ten program medyczny ma zastąpić tradycyjne badanie kolonoskopowe, skróci czas samego badania i oczekiwania na niego i przyspieszy diagnozę. A co najważniejsze będzie mniej uciążliwy i wymagający dla samych pacjentów.



Techniczna nazwa tego procesu to endoskopia kapsułkowa jelita grubego (CCE), ale urządzenie firmy Medtronic nosi także nazwę Pillcam. Kamera w postaci kapsułki została wdrożona podczas pandemii, ponieważ zmniejszyła się liczba możliwych do przeprowadzanie kolonoskopii. Pillcam pomogło w przyjmowaniu i badaniu większej liczby pacjentów.

