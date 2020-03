Pomóż NASA w gromadzeniu danych na temat zanieczyszczenia nocnego nieba

Coraz większa liczba satelitów pojawiających się na nocnym niebie powoduje intensyfikację problemów astrofotografów - Odbite przez nie światło utrudnia obserwacje astronomiczne i wykonywanie zdjęć z Ziemi. W związku z tym NASA zwróciło się z prośbą o pomoc w ograniczeniu tych problemów do entuzjastów nocnego nieba. Jedyne co należy zrobić, aby pomóc w tej sprawie, to zrobić zdjęcia smug świetlnych za pomocą smartfona.



Zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba wzbudziło w opinii publicznej poruszenie przede wszystkim w 2019 roku, gdy firma SpaceX rozpoczęła wystrzeliwanie na orbitę pierwszych z 12 000 satelitów, które planuje umieścić w kosmosie w połowie tego roku. Ludzie na całym świecie mogli obserwować ciąg świetlnych punktów przemierzających nocne niebo. Chociaż obserwacje te były fascynujące i robiły naprawdę mocne wrażenie, to w rzeczywistości dla astronomów i astrofotografów na dłuższą metę są oznaką problemów, które z czasem będą tylko narastać.