Pomysł na prezent dla miłośnika gadżetów

Do Świąt pozostało już tylko kilka dni, a Ty jeszcze nie masz prezentu? Nie martw się, tak naprawdę masz jeszcze sporo czasu. W szczególności, że z nami najtrudniejsze masz już za sobą - pomysł na prezent świąteczny. Zajrzyj do naszego poradnika, gdzie znajdziesz kilka trafionych pomysłów na prezent dla miłośnika gadżetów.

Aparat Canon EOS R50 + RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 IS STM

Jeden z podstawowych modeli bezlusterkowców z systemu Canon EOS R oferuje tak naprawdę bardzo rozbudowane możliwości. Z pewnością spodoba się każdemu, kto lubi najnowsze rozwiązania technologiczne i myśli o rozpoczęciu przygody ze świadomym fotografowaniem i filmowaniem. W szczególności, iż dostępny jest w zestawie z uniwersalnym obiektywem Canon RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 IS STM.

Aparat Fujifilm Instax Mini 12

Magia świąt to dobry czas na poznanie magii fotografii! A nie ma lepszego sposobu na to, niż rozsmakowanie się w fotografii tradycyjnej w pięknej, współczesnej formie. Aparat natychmiastowy FujiFilm Instax Mini 12 daje dostęp do niezwykłych odbitek, które pojawiają się w kilka sekund po wykonaniu zdjęcia. Stylowy design i ogromna frajda z fotografowania sprawiają, że to nie tylko pomysł na prezent dla gadżeciarza.

Karta pamięci Samsung Evo Plus microSD 512GB 130/120 A2 V30

Wydajna karta pamięci przyda się każdemu - to absolutny pewniak wśród prezentów. Ta dostępna w zestawie z adapterem SD może być wykorzystywana w urządzeniach mobilnych, kamerach sportowych, aparatach czy po prostu do przenoszenia danych. Bardzo duża pojemność 512 GB i spełnianie standardów U3, V30 i Class 10 zapewniają satysfakcjonującą wydajność, która spełni oczekiwania bardziej wymagających użytkowników.

Lokalizator Samsung Galaxy SmartTag2

Obdarowywana przez Ciebie osoba ma dosłownie wszystko i totalnie nie wiesz, co jej kupić? Podaruj jej prezent na święta, który pomoże jej upilnować jej gadżety. Lokalizator Samsung Galaxy SmartTag2 to sprytne akcesorium, dzięki któremu bliska Ci osoba już nigdy nic nie zgubi. Przymocowuje się go do kluczy, torby czy innych przedmiotów, co daje możliwość ich lokalizowania za pomocą aplikacji.

Kompresor pompka Baseus CRCQB02-0A Energy Source

Obdarowywana przez Ciebie osoba z pewnością ucieszy się, że nie musi już więcej jeździć na stację paliw, aby zadbać o stan ogumienia w swoim samochodzie. Nowoczesny kompresor wygląda bardzo stylowo, a jednocześnie zapewnia pełną funkcjonalność garażowego narzędzia.

Żarówka LED Philips Hue White and Colour Ambiance E27

Uzyskajcie niebywały klimat w trakcie świąt dzięki wyjątkowemu oświetleniu. Inteligentne żarówki z akcesoriami umożliwiającymi stworzenie rozwiązań inteligentnego domu z pewnością spodobają się każdemu, kto lubi otaczać się nowoczesnymi, zaskakującymi przedmiotami. Zestaw startowy pozwoli na wdrożenie takich rozwiązań - i to bez konieczności robienia remontu czy wzywania elektryka.

Smartfon Samsung Galaxy A54 5G 8/128GB 6,4" 120Hz 50Mpix

Prezent na święta to dobra okazja, aby wymienić stary, wysłużony smartfon. Podaruj więc bliskiej osobie wszechstronny smartfon Samsung Galaxy A54 5G 8/128GB 6,4" 120Hz 50Mpix, który ma świetny potrójny aparat. To godny następca bestsellera z 2022 roku, czyli modelu Galaxy A53 5G.

Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510 10.9"- 6/128GB Wi-Fi