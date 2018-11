Zoom na prezenty – świąteczny poradnik zakupowy. Wybierz prezent na Święta dla fotografa lub filmowca

Okres przedświątecznej gorączki to nie tylko czas przygotowywania wigilijnego menu, ale przede wszystkim szukania prezentów dla najbliższych (i tych trochę dalszych) osób. Chęć obdarowywania innych w Mikołajki i Święta, wiążę się niestety często z dużym wyzwaniem i zmartwieniem – co takiego wybrać, aby uszczęśliwić adresatów prezentów?



Jeżeli poszukujesz pomysłu na prezent na Święta dla fotografa, to jak co roku ŚwiatObrazu.pl przychodzi Ci z pomocą. Część pomysłów jest przy tym na tyle uniwersalna, że może także przydać się tym, którzy niekoniecznie na co dzień zajmują się robieniem zdjęć lub filmowaniem.

Pomysł na prezent na Święta dla fotografa lub filmowca - propozycje ŚwiatObrazu.pl

CEWE Fotoksiążka - podaruj bliskim ich wspomnienia

Fotoksiążka to nie tylko doskonały pomysł na prezent na Święta dla fotografa lub filmoca, ale każdego kto lubi oglądać pięknie wydrukowane zdjęcia. Najpiękniejsze, co można podarować bliskim, to wspólne chwile. To sprawia, że CEWE Fotoksiążka to doskonały, zawsze trafiony pomysł na prezent. Możesz w niej zgromadzić ulubione fotografie, które pozwolą bliskim wracać wspomnieniami do wspaniałych momentów. Zaplanuj tematykę fotoksiążki – wybrany rok, tegoroczne wakacje, zdjęcia bliskiej osoby lub jej pupila itp. - i z łatwością ją zaprojektuj. Taki album może posłużyć również do zebrania fotografii fotoamatora w formie portfolio.

Tworzenie fotoksiążki jest niezwykle proste dzięki intuicyjnemu kreatorowi CEWE Fotoświat dostępnemu dla systemów Windows, MacOS, Linux, Androis i iOS. Przeprowadzi Cię przez cały proces zamawiania. Możesz nie tylko poukładać odpowiednio fotografie, ale również wzbogacić publikację o tła, ramki, napisy i inne ozdobne elementy. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą zaprojektować fotoksiążkę w oprogramowaniu Adobe InDesign. Albumy dostępne są w kilku różnych formatach – od małego, kieszonkowego formatu do dużych, panoramicznych fotoksiążek. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie, co pozwoli zrealizować każdy projekt.

Dodatkowo zamawiający może wybrać spośród 4 rodzajów okładek i 6 rodzajów papieru, co umożliwia dopasowanie materiałów do charakteru publikacji. Czy to nieco bardziej stonowana książka dla Babci, czy bardziej zwariowana dla zbuntowanej nastolatki, bez przeszkód stworzysz projekt trafiający w gusta obdarowywanych osób. Fotoksiążka może zostać uszlachetniona złotem, srebrem lub lakierem. Takie oprawy, oferowane

Więcej informacji na temat CEWE Fotoksiążka znajdziesz tutaj.

Manfrotto Pixi – uniwersalny mini statyw dla smartfonów, małych aparatów i kamer sportowych

Mini statyw przyda się każdemu entuzjaście fotografowania i filmowania smartfonem, małym kompaktem czy kamerą sportową. Umożliwia stabilne umiejscowienie sprzętu, tak aby móc wykonywać ostre zdjęcia z długim czasem naświetlania lub zrobić sobie wspólne zdjęcia grupowego ze znajomymi. Kompaktowe rozmiary i niska waga umożliwiają swobodne zabieranie statywu w dowolne miejsce.

Chociaż Manfrotto Pixi jest małym, drobnym gadżetem, to prezentuje jakość do jakiej przyzwyczaił włoski producent osprzętu fotograficznego. Świetne materiały, solidne wykonanie, stylowe kształty i znakomicie dopasowane elementy sprawiają, że nawet w przypadku tańszych akcesoriów można cieszyć się brakiem kompromisów. Warta uwagi jest również dbałość o detale, takie jak np. zastosowanie gumowych stopek, które chronią blaty stołów i inne delikatne powierzchnie przed porysowaniem. Równocześnie zwiększają stabilność mini statywu, gdy zostanie postawiony nieco pod kątem na nierównym podłożu.

Manfrotto Pixi dostępny jest w różnych wersjach kolorystycznych.

Manfrotto Pixi został wyposażony w standardową śrubę 1/4'', co sprawia, że jest kompatybilny z wieloma urządzeniami. Można do niego przymocować małe aparaty kompaktowe, kamery sportowe czy akcesoria oświetleniowe LED. W przypadku chęci korzystania ze smartfonów konieczne jest zastosowanie uchwytu, który można zakupić w zestawie z mini statywem. Uchwyt Manfrotto Pixi Smart doskonale uzupełnia trójnóg, gdyż także cechuje się solidnym wykonaniem i pasuje do niego stylistyką. Gumowe wykończenia zabezpieczają urządzenie mobilne przed porysowaniem.

Manfrotto Pixi z uchwytem na smartfon Manfrotto Pixi Smart

Manfrotto Pixi jest lekki, jednakże nie na tyle, aby nie zapewniać stabilności. Ten kompromis połączony z szerokim rozstawem nóg umożliwia odchylenie smartfona lub aparatu od osi pionowej statywu bez narażania całości na przewrócenie. Głowica kulowa daje dużą swobodę podczas wybierania położenia zamocowanego sprzętu. Prosty mechanizm umożliwia jej odblokowanie i zablokowanie za pomocą jednego przycisku. Miejsce, w którym mocuje się sprzęt zostało wykończone dodatkowo gumą, tak aby podobnie jak w przypadku Manfrotto Pixi Smart zwiększyć bezpieczeństwo zamocowanego sprzętu.

Mechanizm blokowania i odblokowywania głowicy statywu Manfrotto Pixi wykorzystuje jeden przycisk.

Ergonomiczna budowa mini statywu pozwala korzystać z niego wygodnie jako z uchwytu ręcznego. Funkcja ta spodoba się vlogerom i filmowcom. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że Manfrotto Pixi zmieści się do torebki, nerki, plecaka, torby a nawet do kieszeni. Można więc go mieć zawsze przy sobie i stale być gotowym do wykonania zdjęcia z bliskimi lub doskonale ostrych zdjęć przy długim czasie naświetlania. To także możliwość tworzenia kreatywnych ujęć wykorzystujących technikę malowania światłem.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Manfrotto Pixi.

Manfrotto Pixi może być stosowany również jako uchwyt ręczny.

Gimbal do smartfonów FeyiuTech SPG2 - płynne ujęcia w każdej sytuacji

FeyiuTech SPG2 przyda się każdemu, kto lubi nagrywać filmy i fotografować przy pomocy smartfona. Od chwil spędzonych w rodzinnym gronie, przez artystyczne projekty, po realizacje relacji z wydarzeń – płynne wideo przyda się wszędzie. Dodatkowo urządzenie posiada szereg innych funkcji ułatwiających użytkowanie smartfona.

FeiyuTech SPG2

Feyiu-Tech SPG2 to przede wszystkim wydajna stabilizacja urządzenia mobilnego, która eliminuje drgania, psujące nagrania. Urządzenie może pracować w pięciu różnych trybach, dostosowujących sposób pracy silników do aktualnie realizowanych zadań. Dzięki niemu można np. wykonać ujęcie panoramiczne, śledzić poruszające się obiekty czy zablokować smartfona w stałej pozycji. Gimbal może rejestrować świat zarówno w trybie horyzontalnym, jak i portretowym. Przełączanie pomiędzy nimi następuje natychmiastowo, tak aby błyskawicznie dostosować pozycję smartfona do dziejących się przed jego obiektywem wydarzeń.

Gimbal FeyiuTech SPG2 to prezent dla każdego. Do jego obsługi nie są wymagane specjalne umiejętności i mogą nim pracować zarówno początkujący pasjonaci filmowania smartfonem, jak i zaawansowani użytkownicy. Intuicyjna, prosta obsługa, ergonomiczne przyciski i czytelny wyświetlacz OLED zapewniają przyjemność w trakcie korzystania. Funkcjonalność gimbala rozszerzają dedykowane aplikacje mobilne dostępne na urządzenia z systemami Android i iOS – Feiyu ON oraz Vicool. Dzięki nim możliwe jest stworzenie nie tylko doskonałych wideo, ale również zdjęć panoramicznych bez użycia dodatkowych akcesoriów czy time lapsów. To sprawia, że FeiyuTech SPG2 jest przydatnym akcesorium także dla pasjonatów fotografii.

FeiyuTech SPG2

W parze ze stabilizację idzie także możliwość nagrywania świetnego dźwięku. Pozwala na to wykorzystanie dwukanałowego Bluetooth i złącza 3,5 mm mini Jack. Dwukanałowa technologia bezprzewodowa pozwala na monitorowanie sygnału audio w trakcie nagrywania wideo, a także na równoczesną obsługę smartfona za pośrednictwem gimbala i nagrywanie dźwięku. Poza doskonałą stabilizacją FeiyuTech SPG2 cechuje się świetnym, estetycznym designem, niezwykle wydajną baterią pozwalająca na 14 godzin pracy i wyposażeniem w standardowy gwint 1/4''.

Więcej informacji na temat gimbala FeiyuTech SPG2 znajdziesz na oficjalnej stronie producenta.

Uniwersalna ładowarka Newell C8

Ten pomysł na prezent to kolejny przykład wszechstronnego urządzenia, które przyda się nie tylko pasjonatom fotografowania i filmowania. Ładowarka Newell C8 zapewnia możliwość ładowania maksymalnie do ośmiu cylindrycznych akumulatorów. Jest kompatybilna z większością ich typów dostępnych w sprzedaży (m.in. A, AA, AAA, AAAA, C). Jej obsługa jest niezwykle prosta dzięki zastosowaniu czytelnego wyświetlacz LCD, prezentującego istotne informacje, takie jak napięcie, natężenie, czas ładowania, opór wewnętrzny i stan naładowania poszczególnych akumulatorów.

Ładowarka Newell C8

Ładowarka Newell C8 przyda się każdemu, kto dużo podróżuje lub fotoreporterowi, który nie może obejść się bez swojej lampy błyskowej. Proces ładowania jest niezwykle prosty – nie trzeba robić nic poza umieszczeniem akumulatorów w ładowarce. Całość zostanie przeprowadzona automatycznie. Urządzenie samo rozpozna typ baterii (poza LiFEP04 i Li-ion 4,35 V, które trzeba wprowadzić ręcznie) i dobierze optymalne parametry ładowania. Oprócz tego możliwe jest także skorzystanie z manualnych ustawień. Zanim ładowarka rozpocznie ładowanie analizuje opór wewnętrzny i pojemność ogniwa. Wnioski przedstawione są na wyświetlaczu LCD.

Ładowanie akumulatorów za pomocą Newell C8 jest nie tylko łatwe i intuicyjne, ale również bezpieczne. Urządzenie posiada szereg zabezpieczeń, które ochronią baterie. Nie trzeba obawiać się awarii w przypadku błędnego umieszczenia akumulatora – ładowarka ma do tego odpowiednie zabezpieczenia. Dodatkowo akcesorium automatycznie kończy ładowanie w przypadku maksymalnego naładowania, unikając dzięki temu przeładowania, zmniejszając koszta eksploatacji. Newell C8 charakteryzuje się również wysokim bezpieczeństwem, o czym świadczy zastosowanie ognioodpornych materiałów i znakomite odprowadzanie ciepłą.

Ładowarka Newell C8

Korzystanie z Newell C8 to także szansa dla starych akumulatorów. Ładowarka może pomóc w przywróceniu ich do sprawności, poprzez funkcję ładowania ogniw nadmiernie rozładowanych lub o napięciu 0 V. Po włożeniu do ładowarki takiej baterii, nastąpi próba reaktywacji i naprawy (niestety niektóre baterie mogą być na tyle w złym stanie, że nie da się ich już uratować). Jak widać Newell C8 to wszechstronne narzędzie, które z pewnością przyda się każdemu.

Na stronie producenta znajdziesz pełną specyfikację ładowarki Newell C8.

Manfrotto Xume – adaptery dla fotografów, którzy chcą ułatwić sobie pracę w plenerze

Jeżeli obdarowywana przez Ciebie osoba lubi korzystać z kołowych filtrów optycznych, ale jednocześnie często skarży się na kłopotliwe ich montowanie, to system adapterów Manfrotto Xume rozwiąże ten problem. Unikalna, magnetyczna konstrukcja pozwala na błyskawiczne i bezpieczne zamocowanie filtra nie tylko z oferty Manfrotto, ale również innych producentów.

System Manfrotto Xume został opracowany w celu wyeliminowania konieczności każdorazowego przykręcania filtrów do obiektywów. W przypadku korzystania z tego rozwiązania wystarczy po prostu przyłożyć filtr do instrumentu optycznego, a magnes spowoduje jego trwałe pozostawanie na miejscu. Jedynym wymogiem jest wcześniejsze, jednorazowe przykręcenie adaptera i holderu odpowiednio dostosowanego do obiektywu i filtra. Dzięki temu każde następne korzystanie z akcesoriów będzie wymagało jedynie przyłożenia filtra do przedniej soczewki obiektywu.

Manfrotto Xume obejmuje adaptery, holdery, filtry i zaślepki.

Ten prosty pomysł naprawdę ułatwia pracę w plenerze, gdzie warunki mogą zmieniać się bardzo dynamicznie. W takiej sytuacji żmudne odkręcanie filtra i przykręcanie innego w przypadku konieczności ich zmiany, może powodować przegapienie pięknego, unikalnego światła. Co więcej w trudnych warunkach atmosferycznych, np. podczas fotografowania zimą, odkręcanie filtrów w rękawiczkach bywa bardzo trudne, a dodatkowo może powodować niedokręcanie akcesoriów, co może prowadzić do ich poluzowania, a nawet upadku. Nałożenie filtra za pomocą mocowania magnetycznego eliminuje ten problem i pozwala swobodnie korzystać bez zdejmowania rękawiczek. Ponadto zestaw Manfrotto Xume umożliwia także łączenie filtrów, tak aby uzyskiwać różne efekty wizualne.

Charakterystyczną cechą produktów Manfrotto jest ich wysoka jakość i stosowanie solidnych materiałów. Nie inaczej jest w przypadku adapterów Xume. Wysoka precyzja wykonania gwarantuje idealne dopasowanie wszystkich elementów. Zastosowany magnes jest na tyle silny, aby zapewnić pewne i bezpieczne trzymanie filtra, a jednocześnie nie wpływać na działanie elektroniki obiektywu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie System filtrów optycznych Manfrotto.

Przy wyborze Manfrotto Xume konieczne jest poznanie średnicy filtra i gwintu obiektywu, gdyż adaptery i holdery są dostępne w różnych rozmiarach. Dodatkowo w skład zestawu wchodzą zaślepki, które zabezpieczają filtr w przypadku czasowego nie korzystania z aparatu.

Obiektywy Tamron z linii G2 - prezent, który zadowoli profesjonalistów

Ten prezent spełni oczekiwania każdego, kto pragnie uzyskiwać obrazy o doskonałej jakości. Obiektywy Tamron z serii G2 charakteryzują się zaawansowaną konstrukcją optyczną, znakomitymi właściwościami optycznymi i zastosowaniem wytrzymałej oraz uszczelnianej konstrukcji. Linię tę tworzą instrumenty optyczne pokrywające niemal cały zakres ogniskowych, co sprawia, że można wśród nich znaleźć obiektywy dostosowane do potrzeb wszystkich fotografów.

Wśród obiektywów Tamron G2 najbardziej uniwersalny jest SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2. Ten model uszczęśliwi chyba każdego fotografa, gdyż posiada zakres ogniskowych sprawdzający się w wielu różnych sytuacjach – od krajobrazów po portrety. Przede wszystkim znajduje jednak zastosowanie w fotoreportażu. Sprawdzi się także w fotografii ślubnej. Wydajny system AF oparty o napęd ultradźwiękowy zapewnia błyskawiczną reakcję i doskonałą ostrość niezależnie od fotografowanego tematu. Światłosiła wynosząca f/2.8 (stała wartość przysłony w całym zakresie ogniskowych) pozwoli na uzyskanie płytkiej głębi ostrości, a 9-listkowa przysłona zagwarantuje piękny, plastyczny efekt bokeh.

Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

Tak jasny obiektyw ułatwia również fotografowanie przy mniejsze ilości światła. W połączeniu z niezwykle wydajną stabilizacją obrazu, której wydajność wynosi 5 stopni (wg norm CIPA), gwarantuje ostre zdjęcia "z ręki" nawet przy bardzo trudnych i wymagających warunkach oświetleniowych. Opisywany model wykorzystuje zaawansowaną konstrukcję optyczną składająca się z 17 elementów w 12 grupach. Obejmuje ona dwa elementy XR (ekstra współczynnik załamania światła), trzy elementy LD (niskie dyspersje), trzy GM (asferyczne formy szklane) i jeden hybrydowy element soczewki asferycznej. Pozwala to na zminimalizowanie wad, takich jak aberracja chromatyczna czy różnego rodzaju zniekształcenia. Powłoki eBAND i wielowarstwowe powłoki BBAR redukują flary i posiadają maksymalne właściwości antyrefleksyjne.

Fotoreporterowi może przydać się również inne szkło z linii G2, a mianowicie Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2. Przyda się także każdemu entuzjaście fotografii przyrodniczej i sportowej. Ten zakres ogniskowych jest także znakomity do wykonywania portretów. Podobnie jak pozostałe obiektywy cechuje się świetną jakością obrazu i wykorzystuje te same technologie, które zapewniają znakomite rezultaty podczas fotografowania. Dodatkowo został wyposażony w udogodnienia, które ułatwiają operowanie teleobiektywem. Należą do nich minimalny dystans ostrzenia wynoszący tylko 0,95 cm, trzy tryby działania stabilizacji obrazu i kompatybilność z telekonwerterami Tamron 1.4x i 2.0x, które umożliwiają uzyskanie maksymalnej ogniskowej 400 mm.

Zbliżające się Święta są dobrą okazją do zakupu obiektywu Tamron z serii G2, gdyż do końca roku trwa promocja Cashback Tamron. Umożliwia ona uzyskanie zwrotu 450 zł przy zakupie jednego z czterech dostępnych w tej linii instrumentów optycznych. Kwotę tę można przeznaczyć na dowolny cel. Z promocji może skorzystać zarówno osoba prywatna, jak i firma (pod warunkiem że jest użytkownikiem końcowym). Udział w niej jest bardzo prosty – wystarczy zakupić obiektyw u jednego z autoryzowanych sprzedawców, wypełnić prosty wniosek, podać numer konta i wysłać go do dnia 31 stycznia 2019 do producenta (poczta email lub tradycyjna).

Nikon D500 – gotowy na wyzwania

Nikon D500 to lustrzanka, która została stworzona z myślą o wymagających fotoamatorach, poszukujących reporterskiego korpusu. Imponująca specyfikacja pozwala na pracę w trudnych warunkach i realizowanie nawet najbardziej wymagających materiałów. Aparat ten pozwoli rozwinąć skrzydła każdemu fotoamatorowi.

Nikon D500 wykorzystuje 153-polowy system AF (w tym 99 pól krzyżowych), który umożliwia precyzyjne wybranie punktu ostrości. W połączeniu z trybem seryjnym o prędkości 10 kl./s z buforem nawet na 200 zdjęć RAW, udoskonalonym trybem śledzenia AF, czujnikiem pomiaru ekspozycji o rozdzielczości 180 tys. pikseli i maksymalnej czułości ISO 512 000 możliwe jest zareagowanie na każdą sytuację. Poręczne i lekkie body zostało wykonane ze stopu magnezu i włókien węglowych. Dodatkowo zastosowano w nim liczne uszczelnienia, które pozwalają na pracę w wilgotnym środowisku. Z tym aparatem każdy fotograf może skupić się na tym, co dla niego najważniejsze – doskonałym kadrze.

Nikon D500

Poza preferencyjnymi zdjęciami Nikon D500 dostarcza świetne filmy o rozdzielczości 4K UHD. Rejestrując obrazy w jakości Full HD możliwe jest skorzystanie z bardzo wydajnej, opatentowanej przez Nikona elektronicznej redukcji wibracji. To pozwala na zmniejszenie drgań widocznych podczas nagrywania filmów z ręki. Zarejestrowane materiały można błyskawicznie przesyłać do smartfona za pośrednictwem technologii SnapBridge, a następnie udostępniać w sieciach społecznościowych, na prywatnej stronie lub w wysyłać pocztą e-mail. Dzięki temu można natychmiastowo zrealizować relację z eskapady w góry, prezentując zdumiewające kadry. SnapBridge wykorzystuje technologię Bluetooth Low Energy, które pozwala na stałe utrzymywanie połączenia pomiędzy urządzeniem mobilnym a aparatem.

Nikon D500 jest kompatybilny z linią doskonałych obiektywów Nikkor, które umożliwiają dopasowanie instrumentu optycznego do każdego wyzwania. Lustrzanka współpracuje także z lampami błyskowymi i systemami oświetlenia Nikon. Możliwe jest również zastosowanie innych akcesoriów, takich jak np. grip Nijkon MB-D17, które zapewnia dodatkowe źródło zasilania i ułatwia fotografowanie w orientacji pionowej. Nikon D500 został doceniony w międzynarodowych, prestiżowych konkursach, otrzymując wyróżnienia TIPA Awards 2016, EISA Award Best Product 2016-2017, reddot award 2016 i dpreviec.om GOLD AWARD.

Wacom Intuos Pro S – przydatna pomoc w cyfrowej ciemni

Kolejna propozycja jest doskonałym pomysłem na prezent dla fotografów, którzy spędzają dużo czasu w cyfrowej ciemni. Tablet graficzny Wacom Intuos Pro S przyda się nie tylko retuszerom, którzy wykonują precyzyjne korekty na wybranych obszarach zdjęć. Ułatwi pracę także wszystkim fotografom, wprowadzającym zmiany do swoich zdjęć, głównie dlatego, że intuicyjna obsługa komputera za pomocą tabletu zwiększa komfort podczas wykonywania każdego zadania.

Wacom Intuos Pro S

Szukając tabletu graficznego dla fotografa warto postawić na sprzęt marki Wacom, której zaufali profesjonaliści wszystkich branż kreatywnych. Model Intuos Pro S łączy w sobie wszystkie cechy, których należałoby oczekiwać od tego typu urządzenia. Wykorzystuje intuicyjną obsługę multitouch, niezwykle czułe piórko (2048 poziomów), możliwość bezprzewodowego łączenia z komputerem i doskonałą ergonomię. Tablet reaguje na nacisk i pochylenie piórka, co sprawia, że pracuje się z nim tak samo jak z prawdziwym długopisem, pędzlem lub ołówkiem. Funkcja gestów Multi-Touch wprowadza ułatwienia w trakcie obsługi oprogramowania, takie jak np. powiększanie obrazów (analogiczne do tego znanego z urządzeń z dotykowym ekranem) czy przesuwanie pomiędzy obszarami nawigowania obrazu.

Wacom Intuos Pro S

Wacom Intuos Pro S oferuje także przyciski funkcyjne ExpressKeys, które udostępniają ulubione skróty wykorzystywane w programach. Można je zaprogramować zgodnie z własnym stylem pracy i przyzwyczajeniami. Istnieje możliwość zastosowania odmiennych ustawień dla poszczególnych aplikacji. Rozmiar S tabletu o powierzchni roboczej 158x98 mm sprawia, że model ten to kompaktowe urządzenie, które jednak daje ogromną swobodę i wygodę w trakcie edycji. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy fotografów, taka przestrzeń jest wystarczająca, aby móc wykorzystać pełen potencjał tabletu i wygodnie pracować.

Wacom Intuos Pro S

Tablet i piórko pozwalają na komfortową pracę zarówno osobom prawo, jak i lewo ręcznym. Komunikacja z komputerem może następować za pośrednictwem przewodu lub łączności bezprzewodowej Bluetooth. Urządzenie jest kompatybilne z komputerami z systemem Windows i macOS.

Manfrotto Noreg Messenger – torba przydatna na co dzień i w podróży

Jeżeli fotograf lub fotografka, dla których chcesz przygotować prezent nie potrafią rozstać się ze swoim aparatem, to z pewnością potrzebują wygodnej i gwarantującej bezpieczeństwo sprzętu torby. Jeszcze lepiej jeśli będzie ona łączyć w sobie cechy akcesorium sprawdzającego się zarówno przy codziennym użytkowaniu, jak i w podróży (spełniając przy tym warunki bagażu podręcznego w samolotach). Właśnie taką funkcjonalność oferuje torba Manfrotto Noreg Messenger, która zapewnia przestrzeń dla profesjonalnego bezlusterkowca, dwóch dodatkowych obiektywów (jednego w przypadku korzystania z instrumentów o dużych gabarytach, takich jak np. teleobiektyw 70-200 mm f/4) lub alternatywnie dla drona DJI Mavic Pro wraz z akcesoriami.

Torba Manfrotto Noreg Messenger to bardzo pojemne akcesorium

Opisując ten model należy zacząć od tego, że ma się tak naprawdę do czynienia z trzema produktami. Na Manfrotto Noreg Messenger składają się: główna torba, wewnętrzny wkład mogący pełnić rolę naramiennego pokrowca i etui na komputer oraz tablet. Wszystkie mogą być połączone w całość lub wykorzystywane niezależnie, a więc wykorzystują budowę modułową.

Torba Manfrotto Noreg Messenger wyróżnia się oryginalną, modułową konstrukcją.

Całość została wykonana z wysokiej jakości, mocnych i estetycznych materiałów. Torbę uszyto z dbałością o detale. Przyjemny dla oka wzór dopełnia przemyślany projekt, który sprawia, że wszystkie elementy łączą się w spójny, harmonijny komplet. Solidne są również elementy takie jak zamki błyskawiczne, uchwyty i sprzączki. W torbie zastosowano dodatkowe wykończenia i wzmocnienia gwarantujące bezpieczeństwo zawartości. Manfrotto Noreg Messenger zapewni świetną prezencję, co ma znaczenie np. podczas spotkań z klientami lub realizowania zleceń takich jak np. śluby.

Główna część zestawu, a więc torba oferuje bardzo dużo miejsca nie tylko na sprzęt, ale również na akcesoria. Co ciekawe pomimo obecności dedykowanego pokrowca na laptopa i tablet, wewnątrz torby zaplanowano kieszeń na komputer o przekątnej ekranu 13'' (można tam zmieścić także tablet, w tym także graficzny). Dodatkowe akcesoria, takie jak ładowarki czy karty pamięci można umieścić w w bocznych, zapinanych na zamek przegrodach lub usztywnianej przedniej komorze.

Torba Manfrotto Noreg Messenger jest bardzo praktyczna i może być wykorzystywana zarówno do transportu sprzętu fotograficznego, jak i przedmiotów codziennego użytku.

W klapie torby znajduje się otwór zapinany na zamek błyskawiczny, który umożliwia natychmiastowy dostęp do zawartości, co przydaje się w przypadku uprawiania np. street photo, gdzie konieczne jest czasami szybkie wyjęcie aparatu z torby. Klapa jest zamykana na sprzączkę, co ułatwia korzystanie z zawartości i dodatkowo zabezpiecza torbę w podróży. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i utrudnić wyjęcie sprzętu niepowołanym osobom, główna komora jest jeszcze zamykana na zamek (cecha wcale nie tak oczywista w tego typu torbach).





Manfrotto Noreg Messenger posiada mocowanie na statyw, dzięki czemu zapewnia wygodny sposób przenoszenia tego elementu zestawu fotograficznego.

Torbę można przymocować to walizki, co ułatwia transport w trakcie podróży i odprawy.

Pokrowiec na sprzęt fotograficzny można wyjąć, dzięki czemu Manfrotto Noreg Messenger służy także jako klasyczna torba. Pokrowiec ma regulowane przegrody – przekładki na rzepy można dostosowywać do aktualnie transportowanego sprzętu. Posiada dodatkowe boczne kieszonki na akcesoria (np. idealnie nadaje się do schowania dekielka obiektywu). Pokrowiec ten przyda się także podczas przechowywania sprzętu, gdy np. główna torba jest wykorzystywana do codziennych, niezwiązanych z fotografią zadań. Oba te elementy łączą się za pomocą rzepów zlokalizowanych na spodzie pokrowca. Są one na tyle dobrze spasowane, że po połączeniu nic się nie przesuwa i pozostaje na swoim miejscu – ma się dzięki temu wrażenie, jakby pokrowiec na sprzęt był stałym elementem torby.

Układ porkowca można dostosowywać do aktualnie przenoszonego sprzętu.

Pokrowiec może być stosowany jako niezależne akcesorium, np. wtedy gdy potrzebny jest małe etui.

Trzecim elementem modułowego modelu Noreg Messenger jest etui na komputer 15'' i tablet 9,7'' (oba sprzęty mogą być w nim umieszczone jednocześnie). Dopełnia on obraz całości zestawu – jest wykonany solidnie i z wysokiej jakości materiałów. Stanowi więc w pełni funkcjonalny, samodzielny pokrowiec, który przyda się nawet jeżeli nie będzie użytkowany wraz z torbą Noreg Messenger. Do torby może być jednak bardzo szybko przymocowany za pomocą zamków błyskawicznych, co sprawia, że całość jest bardzo kompatybilna i wygodna w użytkowaniu.

Pokrowiec na laptopa i tablet to w pełni funkcjonalny element zestawu, który zachowuje wysoką jakość i solidne wykonanie. Nie jest więc tylko pustym dodatkiem mającym przyciągnąć uwagę potencjalnych nabywców.

Torba Manfrotto Noreg Messenger to ciekawy i oryginalny produkt. Zapewnia wszystko, czego oczekuje od tego typu akcesorium każdy fotograf lub fotografka. Dodatkowo w zestawie znajduje się pokrowiec przeciwdeszczowy. Decydując się na sprezentowania tego modelu, obdarowuje się tak naprawdę trzema prezentami – torbą, pokrowcem naramiennym i etui na komputer lub tablet (idealnie w przypadku Adama lub Ewy urodzonych 24 grudnia).

Więcej informacji znajdziesz na stronie Manfrotto Noreg Messenger.

Manfrotto Noreg Messenger może być używana także podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych - wystarczy założyć na nią pokrowiec przeciwdeszczowy dołączony w zestawie.