Niezwykle pomysłowe choinki ozdabiające miejsca pracy

Wydaje się, że rozważając wybór choinki można decydować się na jedną z dwóch opcji - żywa albo sztuczna - Okazuje się jednak dzięki pomysłowości pracowników w różnych miejscach pracy, że choinki mogą mieć o wiele więcej wariantów.



Zasadniczo, jak przekonasz się oglądając tę galerię, to i tak wszystkie niezwykle pomysłowe choinki wykonane przez pracowników różnych branż ostatecznie można podzielić na żywe i sztuczne. Co więcej niektóre z nich łączą w sobie obie te kategorie (są więc choinkami Schrödingera).

Tak czy inaczej ta galeria z pewnością poprawi Ci humor. Znajdziesz w niej choinki wykonane z owoców i warzyw, parasoli, książek, kawałów szkła, psów (brzmi to jak upiorny żart, ale nie musisz niczego się obawiać), butów czy beczek. Są w niej choinki ozdabiające laboratoria, biblioteki czy biura. Niektóre nawiązują do znanych motywów ze świata sztuki czy mody. Niezależnie od tego nie są to jednak piękne, aczkolwiek nieco banalne drzewka, którymi chwalą się gwiazdy czy influencerzy na Instagramie.

Co ciekawe wśród pomysłowych choinek znalazła się też przygotowana przez pracowników biblioteki w Sulęcinie. Jako że cześć zdjęć zgromadzonych w tej galerii stało się chętnie udostępnianymi vilarami, pozostaje pogratulować pomysłowości, która została doceniona przez internautów z różnych stron świata.

Pomysłowe choinki udekorowane w różnych miejscach pracy