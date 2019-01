Ponad 3-metrowa fala wykonana ze 168 000 słomek – kolejne fantastyczne zdjęcia Benjamina Von Wonga

Rewelacyjny fotograf mody Benjamin Von Wong coraz częściej realizuje projekty fotograficzne z przesłaniem społecznym. Raz za razem przesuwając granice swojej kreatywności zwraca uwagę na kwestie środowiskowe i zwiększa naszą świadomość na temat odpadów, które produkujemy. Do najnowszego dzieła zainspirowało go zdanie: "To tylko jedna słomka, powiedziało 8 miliardów ludzi".

Chociaż plastykowe słomki mogą wydawać się igłą w stoku siana, kiedy myślimy o zanieczyszczeniu naszej planety sztucznymi tworzywami, to często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że ich recykling jest praktycznie niemożliwy. Eksperci szacują, że codziennie w Stanach Zjednoczonych używa się ponad 500 milionów plastikowych słomek, a jak podkreśla Von Wong są jednym z tych rodzajów jednorazowych tworzyw sztucznych, z których możemy zrezygnować najłatwiej.