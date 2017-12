Ponad 4 metrowa rzeźba ukazująca twarze odwiedzających ją gości

Rzeźba zatytułowana As We Are mierzy około 4,20 m i składa się z 24 poziomych, specjalnie ukształtowanych ekranów LED. Całość układa się w kształt głowy umieszczony na obrotowym postumencie i służy do wyświetlania przeskalowanych portretów mieszkańców miasta Columbus. We wnętrzu rzeźby znalazło się miejsce dla mini studia fotograficznego, które umożliwia odwiedzającym zrobienie sobie zdjęcia, które następnie jest wyświetlane przez rzeźbę. Układ ekranów sprawia, że obrazy tworzą iluzję przestrzenności, co potęguje wrażenie stawania twarzą w twarz ze swoim bardzo dużym obliczem i umożliwia postawienie pomnika każdemu chętnemu zwiedzającemu.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Instalacja jest autorstwa Matthew Mohra i powstała przy współpracy z DCL w Bostonie. Obecnie jest zainstalowana w Centrum Konferencyjnym Columbus, w miejscu dostępnym dla wszystkich gości, którzy chcą stanąć twarzą w twarz z powiększoną wielokrotnie własną podobizną. Praca ta budzi skojarzenia z rzeźbą Franza Kafki w Pradze czy Crown Fountain w Chicago.