Ponadczasowa Lauren Hutton na odważnych zdjęciach Stevena Kleina

Lauren Hutton, 73-letnia amerykańska modelka i aktorka, która pojawiła się 28 razy na okładce magazynu Vogue, ponownie zdobi okładkę włoskiej edycji tego magazynu. Autorem odważnej sesji zdjęciowej jest Steven Klein. Podczas, gdy wielu współczesnych mistrzów fotografii, takich jak Mario Testino czy Annie Leibovitz sprawia, że bohaterowie ich zdjęć "błyszczą", Steven Klein dąży - jak sam to określa - do "bardziej kanciastego" odbioru. I tak też jest tym razem.

Klein posiada umiejętność zmiany wizerunku gwiazd show biznesu. Znany ze swojej otwartości oraz wielkiego entuzjazmu, na zdjęciach pokazuje swoich bohaterów od strony, której istnienia nigdy byśmy nie podejrzewali. Fotograf jak nikt zdaje sobie sprawę z tego, że sława to tylko maska - i potrafi ją zdjąć. A to wszystko dzieje się za wyraźną zgodą modeli, a nawet z ich sporym wkładem.

