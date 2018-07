Poradnik: Jak robić lepsze zdjęcia telefonem? [7 porad]

To nieprawda, że zdjęcia wykonywane telefonem nie mogą być dobre. Słabej jakości są jedynie te, które wykonuje się szybko, bez zastanowienia i bez zwrócenia uwagi na kilka prostych - a bardzo skutecznych wskazówek. Warto się z nimi zapoznać, by zdjęcie robione przy pomocy telefonu mogły być naprawdę wysokiej jakości.

1. Utrzymywanie szkła obiektywu aparatu w czystości.

Jest to sprawa, o której wiele osób zapomina. Jednak bardzo często zdarza się tak, że zła jakość zdjęcia nie jest spowodowana nieodpowiednim światłem czy brakiem stabilizacji, a ubrudzonym obiektywem. Niejednokrotnie dotyka się go przecież pacami, przechowuje w torbie koło różnych przedmiotów, bardzo łatwo może się on też zakurzyć. Rozwiązaniem jest tutaj systematyczne przecieranie go suchą szmatką z mikrofibry, a w niektórych przypadkach - przynajmniej miękkim elementem ubrania (bezpośrednio przed zrobieniem zdjęcia). Oczywiście w tym drugim przypadku należy uważać, by obiektywu nie uszkodzić zamkiem czy innym ostrym przedmiotem. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również przecieranie szkiełka obiektywu chusteczkami do czyszczenia okularów. Szmatki te są wilgotne, zbierają kurz i nie pozostawiają smug, a także są w stanie rozpuścić drobne zabrudzenia.

2. Automatyzacja i prostota - sposób na "łapanie chwili".

W robieniu dobrych zdjęć, bardzo często najbardziej liczy się czas reakcji i uchwycenie dobrego momentu. Dzięki temu można utrwalić prawdziwe emocje i tak zwane "tu i teraz". Dlatego też, czasem warto postawić na ustawienia automatyczne, nie zagłębiając się w danej chwili w ustawienia manualne. To drugie może bowiem spowodować utratę odpowiedniej chwili. Obecnie tryb automatyczny w telefonach jest o wiele lepszy niż jeszcze kilka lat temu, dlatego bardzo dobrze sprawdzi się w zdjęciach amatorskich, np. z wakacji (robionych na świeżym powietrzu). Ustawianie ISO i innych parametrów może zaś zaprzepaścić okazję na zrobienie pamiątkowego zdjęcia do którego będzie się wracało przez wiele lat. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy jest czas na manualne zmiany ustawień, ale najczęściej przy fotografowaniu martwej natury.

3. Wybór odpowiedniej aplikacji do robienia zdjęć.

Może zdarzyć się tak, że użytkownikowi konkretnego telefonu nie odpowiadają ustawienia ani interfejs aplikacji do robienia zdjęć, jaka została zaproponowana przez producenta. Można to wtedy łatwo zmienić: wybierając, a następnie ściągając na swój sprzęt, aplikację w pełni odpowiadającą wszystkim potrzebom. Na przykład taką, która będzie oferowała jednocześnie:

intuicyjną obsługę,

przejrzysty oraz wygodny interfejs,

możliwość korzystania z gotowych trybów (panorama, HDR, zdjęcia poklatkowe),

dostęp do zmiany ustawień takich jak: rozmiar zdjęcia, zmiany ekspozycji, włączanie i wyłączanie tagowania lokalizacji i linii siatki.



Ten ostatni parametr, jeśli chodzi o zdjęcia telefonem, jest bardzo istotny, a więcej informacji na ten temat w następnym akapicie.

4. Umiejętne kadrowanie.

Zdjęcie wybranej osoby/przedmiotu warto robić tak, by pokazać choć trochę otoczenia, zazwyczaj kadry "ciasne" nie są zbyt ładne. Warto więc uchwycić część jakiegoś budynku, przypadkowych przechodniów, czy też elementy martwej natury. Jednak nadal główny obiekt powinien wypełnić większą część fotografii. Aby zdjęcie było naprawdę udane i dobrze wykadrowane, warto posłużyć się (dostępną w niemal każdej aplikacji do robienia zdjęć) linią siatki. Za pomocą czterech linii dzieli ona ekran na dziewięć kwadratów, a najważniejsze części fotografii powinny znaleźć się na przynajmniej jednym z przecięć tych linii. Przecięcia te, to tak zwane mocne punkty obrazu. Dzięki wykorzystaniu linii siatki, zdjęcie będzie uporządkowane, a co za tym idzie - z jasnym przekazem. Taka opcja jest szczególnie ciekawa dla osób, które chcą przełamać typowe i dosyć nudne, umieszczanie fotografowanego obiektu centralnie. Bardziej interesujące będzie przesunięcie go w jeden z mocnych punktów i urozmaicenie zdjęcia, by było ono jeszcze lepsze. Jeśli chodzi o kadrowanie, warto trzymać się też zasady, że jeśli temat zdjęcia jest szerszy niż wyższy, to najlepiej fotografować go poziomo. Kiedy sytuacja jest odwrotna, najlepsze będzie kadrowanie pionowe. Nie można też zapomnieć, że zrobione zdjęcie można wykadrować dokładnie później, np. w komputerze.

5. Akcesoria do fotografii mobilnej.

Wśród przydatnych gadżetów wymienić tutaj można miniaturowy statyw, który pozwoli na utrzymanie telefonu w jednakowej, stabilnej pozycji, nawet przez długi czas. Jest to ważne w robieniu zdjęć krajobrazów, a także scen nocnych (z dłuższym czasem naświetlania). Przydatny może stać się może ewentualnie uchwyt, który umożliwia przykręcenie telefonu do zwykłego statywu. Jednym z akcesoriów, które na pewno poprawi jakość zdjęć będzie zaś dodatkowy obiektyw, który nakłada się na telefon. Takie urządzenie zapewnia świetne wrażenia wizualno-estetyczne, dając nawet namiastkę trybu makro. Umożliwi także uzyskanie efektu rybiego oka. Dobrym przykładem może stać się tutaj obiektyw do telefonu #CLIPPO, którego kąt widzenia to aż 180° (kąt widzenia obiektywu wbudowanego w telefon to zaledwie 30-80°). Obiektyw #CLIPPO jest gadżetem niewielkim, bardzo poręcznym, a zarazem trwałym i zaawansowanym technologicznie. Powstałe przy jego pomocy fotografie będą miały żywe barwy, wyraźny kontrast i wspominany wcześniej - szeroki kąt widzenia (obejmą więcej przestrzeni).

6. Lampa błyskowa i zoom, czyli opcje do wyłączenia.

Zdjęcia nieudane: z dziwnie czerwonymi oczami, błyszczącym czołem i nienaturalnie prześwietloną twarzą, są najczęściej spowodowane nieodpowiednim działaniem lampy błyskowej. Lepiej więc jej nie używać i skupić się na stabilizacji zdjęcia (np. przy pomocy statywu). Sprawi to, że dotknięcie spustu migawki nie poruszy telefonu w momencie robienia zdjęcia (będzie ono bardziej wyraźne, co czasami chce się osiągnąć przy pomocy światła z lampy). Porą wieczorną lepiej będzie zaś wykorzystać automatyczny tryb nocny. Jeśli chodzi o samo światło do zdjęcia, zawsze trzeba szukać jak najlepszego. Oznacza to, że warto postawić na zdjęcia robione w promieniach słonecznych, przy oknie albo w dobrej jakości oświetleniu sztucznym. W innym wypadku mogą być one gorszej jakości, co jest związane z niewielkimi rozmiarami matrycy telefonu. Z drugiej strony światło nie może być też zbyt mocne. Warto więc pamiętać, by zdjęć nie wykonywać w samo południe - kiedy Słońce jest najwyżej. Jego promienie mogą wtedy sprawić, że na twarzy osoby fotografowanej pojawią się mocne cienie, a jej rysy będą nazbyt ostre. Jednocześnie niektóre modele telefonów mają tendencję do "przepalania" zbyt jasnych obszarów fotografii. Kiedy ważne rzeczy dzieją się jednak w samym środku dnia, to rozwiązaniem dla zrobienia dobrych zdjęć, stać się może wykonanie ich w najjaśniejszym miejscu cienia, który zapewni nieco bardziej zrównoważone warunki oświetleniowe. Wracając jednak do opcji telefonu, których lepiej nie używać jeśli chce się wykonać naprawdę dobre zdjęcia, to można zaliczyć do nich zoom. W zwykłym telefonie jest to tak naprawdę jedynie przybliżenie (nie zmieniają się tutaj żadne parametry sprzętu). Dlatego też użycie zoom’a będzie jednoznaczne z tym, że powiększenie pogorszy jakość zdjęcia. Co na to poradzić? Oczywiście najlepiej jest podejść bliżej fotografowanego obiektu. Kiedy nie jest to możliwe, zdjęcie lepiej zrobić z oddalenia, a potem skadrować je samodzielnie w programie do edycji fotografii. Dzięki temu przedstawi ono konkretny wycinek, a będzie lepszej jakości niż to zrobione przy pomocy zoom’a.

7. Aplikacje do obróbki wykonanych fotografii.

Ostatnią sprawą, o której warto tutaj wspomnieć jest to, że zdjęcie zrobione zgodnie ze wszystkimi powyższymi wskazówkami, można jeszcze obrobić, by ostateczny efekt był naprawdę zachwycający. Do tego celu wykorzystać można aplikację mobilną, która pomoże w zmianie takich parametrów jak: kontrast, nasycenie, jasność, temperatura czy korekta prześwietleń. Oczywiście w aplikacji można także zdjęcia obrócić i odpowiednio wykadrować. Obecnie coraz popularniejsze są też aplikacje do korekty zdjęć portretowych (tzw. selfie). Pomagają one w usunięciu niedoskonałości widocznych na skórze, rozjaśnieniu zębów, a nawet w poprawie makijażu czy ujednoliceniu kształtu twarzy. Osobom, którym zależy na możliwie najwyższej jakości zdjęcia, zaproponować można ich obróbkę nie bezpośrednio w telefonie, ale w komputerze. Taki sposób obróbki i wybrany program, zaoferują bogatszą paletę efektów i więcej możliwości edycji. Zdjęcie będzie można wyostrzyć czy zamienić na czarno-białe. Wiele programów do edycji na komputerze pozwoli na przycinanie, obrót i zmianę rozmiaru fotografii, ale też na skorzystanie z efektów dodatkowych, takich jak: tekstury, ramki i różnego rodzaju nakładki. Podsumowując, zdjęcia wykonywane telefonem pozwolą na sfotografowanie wyjątkowych momentów. Aby uchwycić najlepszą chwilę, warto wykonać kilka zdjęć w krótkim czasie. Lepiej nie ustawiać parametrów manualnie, ale skupić się nad kadrem, a później wybrane zdjęcie poddać obróbce. Wtedy efekt na pewno będzie zadowalający.