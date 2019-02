Poród w obiektywie najlepszych fotografów. Zobacz nagrodzone zdjęcia z narodzin

Coraz częściej rodzice spodziewający się potomka nawiązują współpracę z fotografami wyspecjalizowanymi w uwiecznianiu porodów, by utrwalić na zdjęciach radosny dzień poczęcia dziecka. W celu promowanie pracy tych fotografów, a także w celu tworzenia standardów tej pracy powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowych Fotografów Zajmujących się Narodzinami (ang. The International Association of Professional Birth Photographers IAPBP), które corocznie organizuje konkurs fotograficzny. Prezentujemy niezwykłą galerię nagrodzonych zdjęć konkursu fotografii porodowej.





Międzynarodowe stowarzyszenie zawodowych fotografów zajmujących się narodzinami zrzesza ponad tysiąc członków z ponad pięćdziesięciu krajów, a lista jego członków jest ważnym źródłem dla przyszłych rodziców, szukających wykwalifikowanych fotografów i filmowców, którym mogą zaufać podczas tego osobistego doświadczenia. Zwycięzcy Konkursu Fotograficznego IAPBP w 2019 roku wykazują wrażliwość i kunszt w swojej pracy. Nagrody zostały przyznane w kategoriach: czas przed porodem, moment przyjścia na świat, tuż po porodzie, szczegóły, pierwsze 48 godzin. Reklama

