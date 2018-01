Porównanie Google Pixel 2 i Hasselblad H4D. Jaki efekt daje zestawienie smartfona z aparatem średnioformatowym?

Fotograf Tyler Stalman postanowił dowiedzieć się, co przyniesie porównanie smartfona Google Pixel 2 i średnioformatowego Hasselblada H4D. Obydwa urządzenia nie zostały wybrane przez przypadek – Google Pixel 2 jest obecnie liderem rankingu DxOMark (98 punktów) w swojej kategorii produktów, natomiast wybrany Hasselblad to jeden z najdroższych modeli aparatów. Ceny urządzeń wynoszą odpowiednio 1000 USD (około 3500 zł) i 20 000 USD (około 70 000 zł). Jak widać zestawienie to jest dosyć wyszukane, stąd warto zapoznać się z wynikami.

Swój test autor przedstawił w formie 8-minutowego filmu dostępnego w serwisie YouTube. Tyler Stalman zaprosił do swojego studia fotografa Jasona Enga, który pracuje na co dzień z Hasselbladem. Zaczęli fotografować tę samą modelkę pozującą przy takich samych ustawieniach oświetlenia. Przebadali przede wszystkim zakres dynamiczny, ostrość i jej głębie. Więcej na temat Google Pixel 2 można przeczytać poniżej: Google Pixel 2 i Pixel 2 XL - najlepsze smartfony fotograficzne w historii Zakres dynamiczny